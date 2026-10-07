Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía dará a conocer sus alegatos el jueves contra los siete acusados

Este jueves 8 de octubre, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer sus alegatos por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cuya acusación contra los siete imputados es homicidio simple con dolo eventual.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a los medios de comunicación que los funcionarios judiciales tendrán un máximo de cuatro horas para realizar la lectura y pedir las penas o las absoluciones de los sindicados.

Mañana se conocerán los alegatos por el juicio de la muerte de Maradona

En este sentido, se sabe que el ex médico personal del astro argentino y neurocirujano, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.

Luego será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, quien dará inicio a los alegatos de las querellas, las cuales podrán exponer durante tres horas.

Juicio por la muerte de Diego Maradona

Juicio por la muerte de Maradona: cuándo serán los próximos alegatos y qué sostiene cada parte

Los asesores legales de los particulares damnificados continuarán con sus argumentos el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, al tiempo que los defensores de los acusados harán lo propio el 20, 21 y 22 del mes.

“No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones” que entorpezcan el desarrollo de los alegatos, advirtió el juez Alberto Gaig, a la vez que agregó: “No se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”.

“Se deberá evitar cualquier lectura extensa de chats, pericias y declaraciones; y no se reeditará la producción de audios”, concluyó. La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó 12 horas y que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. Sin embargo, la contraparte resalta que el deceso se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.