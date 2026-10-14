“Compró una pizza”: el escalofriante relato sobre lo que habría hecho el expolicía tras ocultar el cuerpo de Bárbara Aragón en una valija

Eliel Schiffo está detenido por el femicidio de Bárbara Aragón. Foto: redes sociales.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Bárbara Camila Aragón en Rosario, trascendió un nuevo dato sobre lo que habría hecho el principal sospechoso después del crimen. El expolicía detenido, identificado como Eliel Gerónimo Noel Schiffo, habría compartido una pizza con otros inquilinos de la pensión donde fue hallado el cuerpo de la joven de 26 años dentro de una valija.

Según el testimonio de la dueña de la pensión, ubicada en la esquina de Juan José Paso y Banco Nación, en el barrio Empalme Graneros, el acusado estuvo con los demás residentes y luego se retiró, sin que ellos advirtieran lo que había ocurrido. “Estuvo con nosotros, compró una pizza y se vino a comer. Después se fue arriba, no lo vimos más”, contó Esther en diálogo con El Tres.

Femicidio Bárbara Aragón. Foto: redes sociales.

Cómo encontraron el cuerpo de Bárbara Camila Aragón en Rosario

La investigación comenzó el sábado, cuando los padres de Bárbara denunciaron que no tenían noticias de su hija. A partir de esa presentación, se puso en marcha un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Una de las pistas fundamentales surgió del testimonio de un remisero, quien contó que había trasladado a la joven hasta una pensión. Según su declaración, minutos después ella le pidió que regresara a buscarla. Sin embargo, cuando volvió al lugar y no obtuvo respuesta, decidió retirarse.

A partir de esa información, efectivos policiales se dirigieron al inmueble y, con autorización de la propietaria, ingresaron a la casa. Allí encontraron a Bárbara sin vida, dentro de una valija y envuelta en una frazada. De acuerdo con las primeras estimaciones, el cuerpo llevaba varias horas en esas condiciones.

Respecto al principal sospechoso, según informó el diario La Capital, fue localizado en el lugar y quedó detenido.

El único detenido hasta el momento por el femicidio de Bárbara Camila Aragón. Foto: Policía de Rosario.

Quién es el expolicía detenido por el femicidio

El principal acusado fue identificado como Eliel Schiffo, de 37 años. El hombre había integrado la Policía de Santa Fe, pero fue exonerado de la fuerza luego de ser condenado en una causa vinculada al narcotráfico.

En 2021 recibió una pena de seis años de prisión por integrar una banda dedicada al traslado de cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

De acuerdo con la información que trascendió, el sospechoso y Bárbara se habrían contactado días antes del crimen para concretar una cita íntima en la casa donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.