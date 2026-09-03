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A 33 años del caso Miguel Bru: la desaparición del estudiante que cambió la historia de la violencia policial en Argentina

El estudiante de 23 años fue secuestrado, torturado y asesinado a manos de efectivos de la Policía Bonaerense. Se trató del primer crimen por el que fueron juzgadas y posteriormente condenadas las fuerzas de seguridad.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Miguel Bru fue torturado y asesinado por oficiales de la Policía Bonaerense.
Miguel Bru fue torturado y asesinado por oficiales de la Policía Bonaerense. Foto: Archivo
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Néstor Miguel Bru estudiaba periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) desde principios de los años 90. Su historia seguramente hubiese sido otra si no habría sido porque el 17 de agosto de 1993 agentes de la Policía lo atacaron y torturaron por horas hasta matarlo en la Comisaría 9° de La Plata. Tenía solo 23 años.

Su caso se convirtió en un hito en la historia policial Argentina, ya que se trató del primer crimen por el que fueron juzgadas y posteriormente condenadas las fuerzas de seguridad implicadas en plena democracia.

Tras el juicio, llevado a cabo en 1999, la familia de Miguel con su madre Rosa Schonfeld Bru a la cabeza, fundó la Asociación Miguel Bru, una organización sin fines de lucro que lucha en defensa de los Derechos Humanos y contra de los actos de violencia institucional perpetrados en la Argentina.

El antecedente de violencia por parte de la policía de La Plata

Unos meses antes de su desaparición, secuestro y posterior muerte, Miguel Bru había denunciado allanamientos ilegales por parte de efectivos de la Comisaría 9 en la casa en la que vivía con unos amigos de la Universidad.

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Desaparición de Miguel Bru
Miguel tenía 23 años al momento de su secuestro y asesinato. Foto: 0221

Esto fue suficiente para que agentes de esa misma delegación del municipio bonaerense de La Plata empezaran a amenazarlo en diferentes momentos del día. Los oficiales le exigían que retirara la acusación, pero ante la negativa de Miguel, el hostigamiento comenzó a incrementarse cada vez más.

El día de la desaparición de Miguel Bru

El martes 17 de agosto de 1993, Miguel Bru se encontraba en una vivienda de la localidad de Bavio, ubicada en el partido de Magdalena, a 40 kilómetros de La Plata. El joven estaba al cuidado de la casa de unos amigos y esperaba la llegado de su novia, Carolina. Sin embargo, en horas de la tarde, fue sorprendido por agentes de policía.

De acuerdo a la reconstrucción que realizaron testigos durante el juicio por el crimen de Miguel, que el joven ingresó a la Comisaría 9 entre las 19 y las 20 de ese mismo martes.

Según los reclusos que se encontraban en la dependencia policial, los efectivos comenzaron a golpearlo y a atacarlo continuadamente. Incluso, uno de los presos mencionó que Miguel ya había ingresado a la delegación con heridas en el rostro y que se lo notaba “muy asustado” por la situación que estaba viviendo.

La investigación pudo confirmar que los efectivos agredieron a Bru hasta matarlo y que luego sacaron el cuerpo del joven del lugar para finalmente descartarlo y no dejar evidencia del homicidio.

“¿Dónde está Miguel?”, la pregunta que inició la búsqueda del joven estudiante de periodismo en La Plata

Mientras el estudiante de 23 años era torturado brutalmente por la Policía Bonaerense, su familia y amigos comenzaba a preguntarse ¿dónde está Miguel?. Se inició una desesperada búsqueda para encontrarlo en distintos lugares de La Plata y alrededores.

La causa rápidamente ganó la atención de los medios de aquella época. Sin embargo, las autoridades no lograban encontrar ni un solo rastro de lo que podía haber pasado al joven.

Desaparición de Miguel Bru
Dos policía fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Miguel Bru. Foto: 0221

Hacia 1994, surge una pista que vincula la desaparición de Miguel Bru con la Policía Bonaerense, ya que constaba en un expediente judicial que el joven había denunciado a agentes de la Comisaría 9 por hostigamiento en 1993.

Al año siguiente, en abril de 1995, testigos declararon ante la Fiscalía que llevaba el caso que habían visto a Miguel ingresar en la delegación policial antes mencionada. Confirmaron que el joven había sido agredido y golpeado en ese lugar por oficiales de Policía. Más tarde se supo, además, que oficiales de la delegación platense habían borrado el registro de ingreso de Miguel Bru a esa Comisaría aquel 17 de agosto de 1993.

Las detenciones de los policías acusados del crimen de Miguel Bru

Hasta el momento, no había surgido ningún nombre como responsable de la tortura al estudiante, en mayo de 1995, el sargento Justo José López, quedó detenido como principal sospechoso de la muerte de Miguel Bru, por orden del juez de la causa Amílcar Vara.

En tanto, al año siguiente, se ordenó el arresto de otros policías en el marco de la investigación del caso: al subcomisario Walter Abrigo y al comisario Juan Ojeda. Ambos prestaban funciones en la Comisaría 9 de La Plata. En el caso de Abrigo, las autoridades judiciales lo imputaron por torturas contra Miguel, como a Justo José López, y Ojeda fue acusado de encubrimiento.

El juicio por el crimen de Miguel Bru, el estudiante de 23 años asesinado por policía de la Bonaerense

El juicio por la desaparición y muerte de Miguel Bru comenzó el 28 de abril de 1999 en la Sala I de la Cámara Penal de La Plata, integrada por los jueces Eduardo Hotel, presidente del Tribunal, María Clelia Rosentock y Pedro Luis Soria.

Tras casi un mes de debate oral y público, los magistrados dictaron una sentencia histórica, al resolver condenar a los policías Walter Abrigo y a Juan José López a la pena de prisión perpetua por el delito de “torturas seguida de muerte” contra Miguel Bru.

En tanto, Juan Ojeda y Ramón Cerecetto, acusado de borrar el nombre de Miguel del libro de visitas de la Comisaría 9, fueron condenados a dos años de prisión, pero a los pocos meses recuperaron la libertad.

Desaparición de Miguel Bru
Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru. Foto: 0221

El pasado 17 de agosto de 2026, se cumplieron 33 años de la tortura y posterior homicidio de Miguel Bru. Si bien la familia obtuvo justicia con las dos condenas ejemplares que recibieron los policías implicado en el asesinato del joven, su cuerpo nunca fue encontrado, a pesar de los numerosos rastrillajes que se hicieron en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Los policías condenados, en tanto, murieron en prisión y jamás revelaron dónde ocultaron el cuerpo del joven.

Hasta el día de hoy, la Asociación Miguel Bru registra un total de 43 búsquedas. La última se realizó hace algunos meses en la localidad Abasto de La Plata sin resultados positivos.

InvestigaciónCrimenLa Plata
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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