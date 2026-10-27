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Guía rápida para ingresar a la Policía Federal Argentina: requisitos, vestimenta y dónde rendir los exámenes

Conocé los requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina en 2028, qué ropa utilizar, dónde rendir los exámenes y cómo completar la inscripción.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Policía Federal Argentina (PFA).
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina en 2026. Foto: redes sociales.
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El ingreso a la Policía Federal Argentina (PFA) requiere cumplir condiciones de edad, nacionalidad, estudios y estatura, además de superar distintas evaluaciones. Según la información publicada por el Gobierno nacional, el trámite comienza por internet, es gratuito y los exámenes se realizan en la Ciudad de Buenos Aires.

Los aspirantes también deben presentar documentación personal, fotografías con vestimenta específica y certificados médicos. Cabe destacar que la preinscripción para el ciclo lectivo 2028 ya está abierta.

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina en 2028

La institución contempla dos modalidades principales de formación, con condiciones diferentes según el puesto al que se aspire.

Para ingresar como cadete (oficial):

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  • Ser argentino nativo.
  • Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción.
  • Haber terminado el secundario o cursar el último año sin adeudar materias anteriores.
  • Ser soltero y no tener hijos.
  • Medir entre 1,65 y 1,95 metros (hombres) o entre 1,60 y 1,85 metros (mujeres).
  • Aprobar todas las evaluaciones de ingreso.

Para ingresar como agente:

  • Ser argentino nativo.
  • Tener entre 19 y 35 años al 31 de diciembre del año de inscripción.
  • Tener el secundario completo al momento de inscribirse.
  • Medir entre 1,65 y 1,95 metros (hombres) o entre 1,60 y 1,85 metros (mujeres).
  • Aprobar las evaluaciones correspondientes.
Qué vestimenta y documentación se necesita para ingresar a la Policía Federal. Foto: PFA

La Escuela de Cadetes ofrece una formación presencial de tres años, mientras que la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes tiene una duración de nueve meses. Durante la formación, los ingresantes reciben un sueldo mensual, cobertura sanitaria y obra social una vez formalizada su incorporación.

Qué vestimenta y documentación se necesita para ingresar a la Policía Federal

Uno de los aspectos que deben considerar los postulantes es la presentación de fotografías con características específicas. Según el instructivo oficial, las exigencias son las siguientes:

  • Hombres: dos fotografías 4x4 y dos de cuerpo entero de 13x18 centímetros, con saco, corbata, cabello corto y rostro rasurado.
  • Mujeres: dos fotografías 4x4 con vestimenta acorde y dos de cuerpo entero de 13x18 centímetros, con camisa de manga corta, pollera hasta la rodilla y zapatos.
  • Fondo: todas las fotografías deben ser a color, de frente y con fondo blanco.

Estas indicaciones corresponden a las fotografías solicitadas para el expediente. Por otro lado, la página oficial no establece una vestimenta específica para concurrir a cada examen, pero usualmente es traje formal para ambos sexos. También se solicita el DNI, partida de nacimiento, certificado de estudios, constancia de CUIL o CUIT, certificado de domicilio y antecedentes, entre otros documentos.

Un requisito particular es presentar fotografías del domicilio, incluyendo su fachada, el dormitorio, el comedor y las esquinas de la vivienda. Además, se deben aportar los datos de dos vecinos.

Policía Federal Argentina.
Policía Federal Argentina. Foto: PFA.

Dónde se rinden los exámenes y cómo realizar la inscripción

La inscripción comienza en el Sistema de Preinscripción de la Policía Federal. Allí se completa el formulario con los datos personales y se presta conformidad para las evaluaciones médicas y toxicológicas. Posteriormente, el aspirante recibe por correo electrónico las instrucciones para continuar.

Todos los exámenes se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la documentación debe presentarse exclusivamente en la División Incorporaciones de la PFA. Quienes viajen desde otras provincias deben prever una permanencia aproximada de tres días hábiles para las primeras evaluaciones.

El proceso comprende una evaluación sanitaria previa, una prueba psicotécnica, una evaluación socioambiental, un examen de salud y un curso preparatorio de aproximadamente seis semanas. Todas las instancias son eliminatorias y los estudios médicos deben ser costeados por el postulante.

Una vez finalizada la formación, el destino laboral puede asignarse en cualquier dependencia de la Policía Federal del país, independientemente del domicilio del ingresante. Por eso, antes de iniciar el trámite, se recomienda consultar las convocatorias y los turnos disponibles en el portal oficial.

Policía Federal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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