Credenciales falsas, una pistola y 43 equipos de comunicación: así fue el allanamiento al hombre que intentó vulnerar la seguridad del papa León XIV

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Foto: Reuters - PFA.

Un hombre de 25 años fue detenido en Palermo cuando intentaba atravesar uno de los anillos de seguridad dispuestos por la visita del papa León XIV a la Argentina, utilizando una moto con patente y credenciales presuntamente falsas.

El episodio ocurrió este domingo en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde el Pontífice celebró una misa multitudinaria al día siguiente. Tras su detención, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó su domicilio y secuestró un arma de fuego, municiones, documentación y numerosos dispositivos de comunicación.

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Video: PFA

Cómo fue detenido el hombre que intentó atravesar la seguridad del Papa

Según informó la PFA, el sospechoso fue identificado por efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de las avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, cerca del escenario preparado para la fiesta religiosa del lunes.

El hombre circulaba en una moto que tenía una patente presuntamente apócrifa y llevaba una credencial falsa, balizas policiales y distintos elementos de comunicación. Los agentes detectaron las irregularidades cuando intentaba ingresar al perímetro restringido, por lo que fue detenido.

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Foto: PFA.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, encabezado por la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 2, a cargo de Gonzalo Mendieta. Posteriormente, el detenido fue trasladado e incomunicado a una dependencia de la Policía Federal.

Qué encontraron durante el allanamiento en Palermo

Por orden judicial, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA allanaron el domicilio del sospechoso, también ubicado en Palermo. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres.

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Foto: PFA.

Entre los elementos incautados también figuraba una credencial presuntamente falsa con la inscripción “enlace Vaticano”, confeccionada a nombre del detenido, además de una chapa y placa de jerarquía policial y otra patente con una inscripción vinculada a radioaficionados.

El inventario oficial incluyó 43 equipos de comunicación trunking, radios, dispositivos de radiofrecuencia, baterías, bases de cargadores, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet y dos teléfonos celulares.

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Foto: PFA.

Qué delitos investiga la Justicia y cómo continúa la causa

La investigación judicial fue caratulada “Intimidación pública y falsificación de documento público”. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente para determinar su procedencia y posible utilización.

Durante el allanamiento participaron especialistas en explosivos, personal de Cibercrimen y unidades dedicadas al levantamiento de rastros y al análisis de equipos de comunicación. También se realizaron tareas de documentación fotográfica, planimetría y revisión técnica de los dispositivos encontrados.

Detuvieron a un hombre que intentó ingresar con credenciales falsas al operativo de seguridad del papa León XIV. Foto: PFA.

Por el momento, el parte policial no informa que el detenido haya logrado ingresar al sector protegido ni establece cuál era su objetivo. La investigación deberá determinar el alcance de las presuntas falsificaciones y las circunstancias del intento de acceso al operativo de seguridad papal.