comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Los sueldos de los oficiales varían según la jerarquía, los adicionales y la antigüedad. Con las escalas salariales vigentes, conocé cuánto cobra cada cargo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en octubre 2026.
Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en octubre 2026. Foto: PFA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los salarios de las fuerzas de seguridad volvieron a actualizarse durante 2026 y la Policía Federal Argentina (PFA) cuenta con escalas diferenciadas según el cargo, la jerarquía y los adicionales que percibe cada efectivo.

Además del sueldo básico que percibirán en octubre, el ingreso final puede variar de manera considerable por conceptos como antigüedad, riesgo, zona de desempeño, función y otros suplementos específicos de cada fuerza.

Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en octubre 2026

Estos son los haberes desde el 1° de octubre de 2026 para el personal de la Policía Federal Argentina:

Oficiales:

Contenido Recomendado

Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026:cuánto ganan por hora y por categoría

Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026: cuánto ganan por hora y por categoría

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Paritaria bancaria: cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios
  • Comisario General: $ 3.712.359,69
  • Comisario Mayor: $ 3.374.872,45
  • Comisario Inspector: $ 2.975.620,76
  • Comisario: $ 2.372.936,27
  • Subcomisario: $ 1.943.229,03
  • Principal: $ 1.628.451,89
  • Inspector: $ 1.482.782,19
  • Subinspector: $ 1.347.983,81
  • Ayudante: $ 1.225.439,82

Suboficiales y agentes:

  • Suboficial Mayor: $ 2.192.337,32
  • Suboficial Auxiliar: $ 1.993.033,93
  • Suboficial Escribiente: $ 1.811.849,02
  • Sargento 1ro.: $ 1.647.135,48
  • Sargento: $ 1.497.395,89
  • Cabo 1ro.: $ 1.361.268,99
  • Cabo: $ 1.237.517,26

Personal en formación:

  • Agente: $ 1.125.015,69
  • Aspirante: $ 860.206,13
  • Cadete 3er Curso: $ 844.186,70
  • Cadete 2do y 1er Curso: $ 808.399,11
  • Auxiliar Sup. de 3ra: $ 1.353.513,77
  • Auxiliar Sup. de 4ta: $ 1.234.613,74
  • Auxiliar Sup. de 5ta: $ 1.190.432,25
  • Auxiliar Sup. de 6ta: $ 1.099.403,23
  • Auxiliar Sup. de 7ma: $ 1.028.049,25
  • Auxiliar de 1ra: $ 1.366.296,72
  • Auxiliar de 2da: $ 1.279.307,48
  • Auxiliar de 3ra: $ 1.211.085,20
  • Auxiliar de 4ta: $ 1.132.373,45
  • Auxiliar de 5ta: $ 1.035.779,55
  • Auxiliar de 6ta: $ 984.019,10
  • Auxiliar de 7ma: $ 941.688,69
Policía Federal Argentina.
Policía Federal Argentina. Foto: PFA.

El impacto de la antigüedad: cómo influye en ambas fuerzas de seguridad

La antigüedad es uno de los factores que más influyen en el salario. Aunque las escalas oficiales establecen un haber para cada jerarquía, el monto que finalmente percibe cada efectivo suele ser mayor gracias a este adicional.

El beneficio se calcula en función de los años de servicio y se incorpora al sueldo junto con otros conceptos, como el suplemento por riesgo, las bonificaciones por función, la zona de destino, los servicios extraordinarios y otros adicionales previstos por la normativa de cada fuerza.

De esta manera, dos policías que tienen el mismo rango pueden cobrar salarios diferentes si uno posee una mayor trayectoria dentro de la institución. A medida que aumenta la antigüedad, también se incrementa el ingreso mensual, lo que representa uno de los principales componentes de la remuneración a lo largo de la carrera policial.

En este caso, el haber publicado en las escalas salariales corresponde al sueldo de la jerarquía, pero el salario final en mano dependerá de la combinación de adicionales que le correspondan a cada efectivo según su situación laboral y los años de servicio acumulados.

SalariosPolicía Federal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

    Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

  2. Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

    Confirmado: embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

  3. Ex Potenciar Trabajo:quiénes cobran los $78.000 en octubre y cuáles son los requisitos

    Ex Potenciar Trabajo: quiénes cobran los $78.000 en octubre y cuáles son los requisitos

  4. AUH:el cambio que simplifica un trámite clave para cobrar el 20% retenido

    AUH: el cambio que simplifica un trámite clave para cobrar el 20% retenido

  5. ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

    ANSES paga este viernes: los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II: qué cambia con la nueva ley

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno:“No me tomen de tonta”

En el marco de la Ley Pierri, se llevó a cabo la firma de 40 escrituras para vecinos del Municipio de Lomas de Zamora

Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos:lo reemplaza Casa Militar

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año

Internacionales

El ático millonario que compró el Gobierno de Ayuso con fondos públicos no encuentra comprador en Madrid

El ático millonario que compró el Gobierno de Ayuso con fondos públicos no encuentra comprador en Madrid

Venezuela necesitará hasta US$21.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por los terremotos

Ni Santorini ni Mykonos:la isla de Grecia que es furor por los cerdos que pasean y nadan junto a los turistas en la playa

Donald Trump anunció que Estados Unidos está cerca de establecer una base militar en Polonia:“Un paso histórico”