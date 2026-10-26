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Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026: cuánto gana cada rango con la última actualización

Los haberes irán desde $821.333,50 para los cadetes de primer y segundo curso hasta $3.771.757,45 para los comisarios generales. Los valores publicados corresponden al haber mensual establecido para cada grado, pero el ingreso total puede variar según los suplementos y compensaciones aplicables.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Policía Federal Argentina (PFA).
Cuánto cobra cada rango de la Policía Federal en noviembre de 2026. Foto: comisionporlamemoria.org
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Los salarios de la Policía Federal Argentina (PFA) tendrán un nuevo aumento desde el 1° de noviembre de 2026, de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026.

Los haberes mensuales irán desde $821.333,50 para los cadetes de primer y segundo curso hasta $3.771.757,45 para los comisarios generales, sin contar los suplementos que correspondan a cada efectivo.

Cuánto cobra cada rango de la Policía Federal en noviembre de 2026

Según el Anexo III de la resolución, estos son los salarios de la Policía Federal a partir del 1° de noviembre de 2026, diferenciados por grado y jerarquía:

Oficiales:

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  • Comisario General: $ 3.771.757,45
  • Comisario Mayor: $ 3.428.870,41
  • Comisario Inspector: $ 3.023.230,69
  • Comisario: $ 2.410.903,25
  • Subcomisario: $ 1.974.320,70
  • Principal: $ 1.654.507,12
  • Inspector: $ 1.506.506,70
  • Subinspector: $ 1.369.551,55
  • Ayudante: $ 1.245.046,86

Suboficiales y agentes:

  • Suboficial Mayor: $ 2.227.414,72
  • Suboficial Auxiliar: $ 2.024.922,47
  • Suboficial Escribiente: $ 1.840.838,61
  • Sargento 1ro.: $ 1.673.489,64
  • Sargento: $ 1.521.354,22
  • Cabo 1ro.: $ 1.383.049,29
  • Cabo: $ 1.257.317,54

Personal en formación:

  • Agente: $ 1.143.015,94
  • Aspirante: $ 873.969,43
  • Cadete 3er Curso: $ 857.693,69
  • Cadete 2do y 1er Curso: $ 821.333,50
  • Auxiliar Sup. de 3ra: $ 1.375.169,99
  • Auxiliar Sup. de 4ta: $ 1.254.367,56
  • Auxiliar Sup. de 5ta: $ 1.209.479,16
  • Auxiliar Sup. de 6ta: $ 1.116.993,68
  • Auxiliar Sup. de 7ma: $ 1.044.498,03
  • Auxiliar de 1ra: $ 1.388.157,46
  • Auxiliar de 2da: $ 1.299.776,40
  • Auxiliar de 3ra: $ 1.230.462,57
  • Auxiliar de 4ta: $ 1.150.491,43
  • Auxiliar de 5ta: $ 1.052.352,02
  • Auxiliar de 6ta: $ 999.763,40
  • Auxiliar de 7ma: $ 956.755,70
Policía Federal Argentina.
Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de la Policía Federal. Foto: PFA.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de la Policía Federal

Los valores publicados corresponden al haber mensual establecido para cada grado, pero el ingreso total puede variar según los suplementos y compensaciones aplicables. La Resolución 844/2026 contempla conceptos específicos como el suplemento por zona, el recargo de servicio y los servicios de policía adicional.

Por ejemplo, desde noviembre, un agente tiene asignado un haber de $1.143.015,94. Si presta servicios en la región Comodoro Rivadavia y reúne las condiciones para percibir el suplemento por zona, el anexo establece otros $354.937,45 por ese concepto.

La normativa también fija compensaciones por recargo de servicio. Para un agente, los importes correspondientes a noviembre son de $14.278,74 por recargos de entre tres y cinco horas y de $28.557,48 por recargos superiores a cinco horas.

Cuándo será el próximo aumento salarial de la PFA

La actualización de noviembre forma parte de un esquema de incrementos establecido para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026. Por lo tanto, la próxima modificación de los haberes está prevista para el 1° de diciembre.

Según la escala oficial, el haber de un agente pasará de $1.143.015,94 en noviembre a $1.160.161,18 en diciembre. En el caso de un comisario general, aumentará de $3.771.757,45 a $3.828.333,81.

Los importes corresponden a los haberes establecidos por la normativa y no representan necesariamente el salario neto que recibirá cada integrante de la fuerza, que dependerá de los conceptos aplicables y las deducciones correspondientes.

Policía FederalSalariosHaberes
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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