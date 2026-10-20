Tiroteo escolar en Santa Fe: sobreseyeron al alumno de 15 años que mató a un compañero en San Cristóbal

Gino C. (izquierda), el adolescente de 15 años acusado del crimen de Ian Cabrera (derecha), de 13 años. Foto: Agencia NA (policía)

El juez José Boaglio sobreseyó a Gino C., el adolescente de 15 años acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la escuela Mariano Moreno en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

El dictamen del magistrado corresponde -de acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas-, a que el menor cometió el hecho antes de que entre en vigencia el Nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de imputabilidad de 16 a 14 años.

A siete meses de la masacre escolar, la defensa del acusado, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, solicitó que sea declarado no punible por haber cometido el crimen cuando tenía 15 años.

La puerta de la escuela de la tragedia en Santa Fe Foto: NA

Se destaca que la medida dictada no le quita la responsabilidad al menor sobre su autoría en el hecho, sino que se establece porque no puede ser juzgado por su edad. Es por ese motivo que se le atribuyó formalmente el hecho, pero no será condenado.

Según trascendió, Gino C. continuará con medidas de seguimiento e institucionalizado.

Cómo y cuándo fue la masacre escolar en Santa Fe

El hecho sucedió el lunes 30 de marzo de este año, cuando el acusado, de 15 años, se dirigió como hacía siempre hasta la Escuela Nº40 de San Cristóbal. Aun así, en esta ocasión, lo que llevaba consigo no eran carpetas y útiles, si no una escopeta con la que mató a Ian Cabrera e hirió a otros ocho alumnos.

A partir de este caso, las autoridades nacionales comunicaron que en la Argentina se detectó la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas y que no están relacionadas al bullying.

En este sentido, indicaron que el ataque en la ciudad santafesina está relacionado al grupo denominado True Crime Community (TCC).

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.