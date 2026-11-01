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Tiroteo, persecución y una rehén: así fue el violento robo a un local de celulares en Zárate

El hecho tuvo lugar pasadas las 12 del mediodía en una tienda ubicada en la calle Justo Lima del municipio de Zárate. Uno de los delincuentes recibió un disparo y está internado.

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Violento tiroteo en Zárate
Violento tiroteo en Zárate: una mujer fue tomada de rehén. Foto: Captura
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En el mediodía de este sábado 31 de octubre, se registró un violento hecho de inseguridad en el municipio bonaerense de Zárate. El hecho tuvo lugar cerca de las 12.30h en una tienda de celulares y dispositivos electrónicos del centro de la ciudad.

De acuerdo a la declaración de testigos y a los propios videos de cámaras de seguridad de la zona que registraron prácticamente toda la secuencia, dos jóvenes de no más de 20 años ingresaron armados al local con el objetivo de llevarse la mayor cantidad de productos de valor.

El operativo de detención de los delincuentes que atacaron un local en Zárate

Los testigos que presenciaron el episodio rápidamente llamaron al 911 para que acudieran al lugar, ubicado en la calle Justo Lima. En pocos minutos, los efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al local y se enfrentaron a los ladrones.

No obstante, los delincuentes iniciaron un violento tiroteo dentro y fueron del sitio y hasta se llevaron de rehén a una mujer.

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Tal como se puede observar en la filmación, la víctima fue amenazada por uno de los atacantes. Además, la obligó a caminar junto a él por varias cuadras. En tanto, el segundo delincuente empezó a lanzar disparos contra los agentes de Policía hasta que él mismo fue alcanzado por una bala.

Tiroteo y robo en Zárate: los delincuentes atacaron un local de celulares y se llevaron a una mujer de rehén
Tiroteo y robo en Zárate: los delincuentes atacaron un local de celulares y se llevaron a una mujer de rehén Video: X

Segundos más tarde, su cómplice fue atrapado por los efectivos y la rehén pudo escapar de la situación.

La investigación por el robo y violento tiroteo

La policía trasladó al sujeto herido al Hospital Virgen del Carmen, según indicó TN. En este momento, se encuentra internado y está siendo atendido tras haber recibido disparos en sus piernas. Mientras tanto, el otro delincuente ya se encuentra detenido en una comisaría del municipio.

Hasta el momento, se sabe que ambos sujetos cuentan con antecedentes penales por robo y que incluso habían salido de prisión recientemente. El objetivo de las autoridades policiales es esclarecer la cronología de los hechos y reconstruir los últimos movimientos de los delincuentes.

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Policía Bonaerense indicó que los delincuentes poseen antecedentes penales. Foto: Policía Bonaerense

Asimismo, se sabe que la mujer que fue tomada de rehén se encuentra fuera de peligro. En tanto, el dueño del local de celulares, que durante el tiroteo recibió un fuerte golpe por parte de uno de los sujetos, también permanece en buen estado de salud.

Operativo de seguridad por el Superclásico entre River y Boca

Este domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el superclásico entre River y Boca en La Bombera a partir de las 15h con motivo de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol. Policía de la Ciudad informó que habrá efectivos distribuidos en los tres anillos perimetrales al estadio ubicado en el barrio porteño de La Boca.

Por otro lado, también estarán presentes cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes trabajarán como parte del plan Tribuna Segura.

La fuerza de seguridad porteño, a su vez, informó que se llevarán cabo controles para prevenir la venta ambulante y la actuación de trapitos. Asimismo, estará prohibido el acceso al estadio con pirotecnia.

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