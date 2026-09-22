Video: un policía que estaba trabajando como chofer de aplicación se defendió de un robo e hirió a un delincuente de 17 años

Efectivo de la PFA se defendió de un robo en Avellaneda. Foto: captura video cámara de seguridad.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de motos se defendió a tiros de un presunto delincuente de 17 años que intentó robarle la moto en Villa Tranquila, Avellaneda.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana, cuando el policía circulaba con su moto y realizaba viajes para la aplicación DiDi. En ese momento, recibió una solicitud de viaje de una mujer en Dock Sud, pero cuando llegó al lugar, se presentó un hombre que, según la reconstrucción del hecho, intentó asaltarlo.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

IMÁGENES SENSIBLES. Efectivo de la PFA se defendió de un robo en Avellaneda. Video: cámara de seguridad.

Mientras el efectivo intentaba defenderse de la situación, aparecieron otros dos sospechosos que comenzaron a palparlo para robarle sus pertenencias. Fue entonces cuando advirtieron que llevaba un arma en la cintura.

De acuerdo con la información que trascendió, los delincuentes comenzaron a forcejear con el policía y a golpearlo. Ante esa situación, el efectivo sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos. Uno de los sospechosos, de 17 años, resultó herido como consecuencia de los tiros.

Qué sucedió tras los disparos

En el video que trascendió de una de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, se puede ver al adolescente cayendo sobre la vereda luego de recibir los disparos. Inmediatamente otra persona intenta moverlo, pero termina dejándolo en el lugar.

Según se supo, tras el hecho algunos vecinos increparon al policía, quien se retiró en su moto y resultó ileso.

Luego de un llamado al 911, policías de la Comisaría 1ª de Avellaneda llegaron a Villa Tranquila y poco después fueron alertados sobre el ingreso de un joven baleado al Hospital Fiorito. Se confirmó que era uno de los sospechosos del intento de robo y quedó internado con pronóstico reservado.

Efectivo de la PFA se defendió de un robo en Avellaneda. Foto: captura video cámara de seguridad.

La causa es investigada por la fiscal Natalia Milione, de la Fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El expediente fue recaratulado como robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego.

El adolescente permanece imputado e internado, mientras que el policía fue considerado damnificado.