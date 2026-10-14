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Un alumno de 17 años le disparó a un compañero en el baño de un colegio de La Matanza

El hecho ocurrió en el baño de la Escuela N°58 de González Catán, en La Matanza. La víctima recibió disparos en el abdomen y un brazo y fue operada de urgencia. El joven herido habría dicho que su compañero le mostraba el arma cuando se produjeron los tiros, aunque esa versión aún es investigada por la Justicia.

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Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza
Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza Foto: Google Street View
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Un estudiante de 18 años fue baleado este miércoles por un compañero de 17 dentro de la Escuela N°58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

La víctima recibió disparos en el abdomen y un brazo, fue trasladada de urgencia a un hospital e ingresó al quirófano. El adolescente señalado como autor de los tiros fue demorado y los investigadores buscan determinar cómo ocurrió el episodio.

Cómo fue el tiroteo dentro de una escuela de González Catán

El hecho ocurrió en la Escuela N°58, ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón, en González Catán. Según las primeras informaciones, el ataque se produjo dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.

La Policía recibió un llamado al 911 a las 12:56 y efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegaron al lugar a las 13:01, apenas cinco minutos después de la alerta.

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Un adolescente baleó a un compañero en el baño de un colegio en González Catán.
Un adolescente baleó a un compañero en el baño de un colegio en González Catán. Foto: Policía

Sin embargo, cuando los agentes arribaron, el joven herido ya había sido trasladado por docentes de la institución en un vehículo particular hasta un hospital de la zona. Allí recibió atención médica y posteriormente ingresó al quirófano debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo con los datos preliminares, el estudiante recibió disparos en el abdomen y en uno de sus brazos. El arma utilizada habría sido una pistola calibre .22.

Qué dijo el alumno baleado antes de ingresar al quirófano

Uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer surgió del relato que la propia víctima habría realizado antes de ser intervenida quirúrgicamente.

Según la información difundida por Infobae, el joven alcanzó a conversar con personal de enfermería y aseguró que el adolescente señalado como responsable de los disparos era su amigo.

En ese intercambio, habría explicado que el episodio se produjo accidentalmente mientras su compañero le mostraba el arma de fuego.

No obstante, esta versión todavía no fue corroborada oficialmente. Las autoridades deberán determinar si los disparos fueron accidentales o si existieron otras circunstancias que expliquen lo sucedido dentro del baño de la escuela.

Qué se sabe del adolescente demorado por los disparos

El estudiante de 17 años señalado como autor de los tiros fue demorado tras el episodio. Por su edad, la investigación se desarrolla en el ámbito de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.

Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es cómo ingresó el arma de fuego al establecimiento educativo y en qué circunstancias se produjo el disparo que dejó herido al alumno de 18 años.

En la causa interviene el fiscal Marcelo Germinario, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.

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