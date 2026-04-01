El atacante en el colegio de Santa Fe. Foto: NA/redes

El joven de 15 años que mató a tiros a un compañero de la escuela este lunes en San Cristóbal, Santa Fe, había sido seleccionado como mejor compañero en 2025.

Según la información difundida por Infobae, todos los años, los alumnos de cada curso depositan su voto en una urna para elegir al mejor compañero. Y el año pasado, el joven que mató a Ian Cabrera, de 13 años, había sido el elegido.

“Lo votaron porque lo quieren todos, a nadie le sorprendió que resultara electo, por eso no podemos creer que haya pasado esto, es una tragedia que nadie podía imaginar”, informaron docentes de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela en Santa Fe. Video: NA.

El impacto inmediato: un pueblo en shock

San Cristóbal es una localidad donde todos se conocen. Esa cercanía, que suele ser sinónimo de comunidad, hoy pesa. Vecinos, comerciantes y familias hablan con frases cortas, miradas esquivas y una certeza compartida: nada será igual después de lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno.

El ataque ocurrió durante el inicio de la jornada escolar, cuando los alumnos se reunían para el izamiento de la bandera. En ese momento, el adolescente de 15 años disparó con una escopeta contra sus compañeros. Uno de los disparos provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba su primer año en esa institución.

Así salían corriendo los alumnos tras el tiroteo en Santa Fe. Video: NA.

El agresor fue reducido por un auxiliar escolar y trasladado posteriormente a la ciudad de Santa Fe, donde permanece institucionalizado junto a su madre.

Las versiones que circulan entre los vecinos

En las charlas informales se repiten dos grandes líneas de interpretación. Nadie las afirma con certeza, pero forman parte del intento colectivo de encontrar sentido a lo incomprensible.

Por un lado, algunos vecinos hablan de un posible conflicto previo entre alumnos, situaciones de hostigamiento o problemas de integración que habrían afectado emocionalmente al joven atacante. En estos relatos aparece con fuerza la idea de que “algo no estaba bien”, aunque nadie logre precisar qué.

Otra versión apunta a un profundo malestar emocional y psicológico previo, que no habría sido advertido ni tratado a tiempo. En este escenario, el foco no está en una pelea puntual, sino en una acumulación de angustia, aislamiento y señales de alerta que pasaron desapercibidas.

Ambas hipótesis tienen algo en común: la sensación de que la tragedia pudo haberse evitado.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe. Foto: MinutoUno

Qué evalúa la Justicia y cuál es la situación del agresor

Desde el punto de vista judicial, el caso tiene un encuadre particular. El adolescente que efectuó los disparos no puede ser juzgado penalmente debido a su edad y a que el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no está vigente.

Sin embargo, eso no implica que el hecho quede sin respuesta institucional. Equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en niñez y adolescencia están evaluando la situación del joven para determinar los pasos a seguir.

Las decisiones se tomarán en el ámbito de Familia, Niñez y Adolescencia, y podrían incluir su derivación a un centro de salud mental o a una institución de contención con régimen educativo y supervisado.

Despidieron al alumno de 13 años que fue asesinado por un compañero en Santa Fe. Foto: Gentileza Aire de Santa Fe

El duelo y las preguntas que quedan

Mientras tanto, San Cristóbal despide a Ian. Velas encendidas, gestos silenciosos y abrazos frenados por el dolor marcan las horas posteriores al crimen. La familia del chico asesinado atraviesa una pérdida irreparable, pero también hay conciencia de que otra familia quedó atravesada por una tragedia distinta, aunque igual de profunda.

En un pueblo chico, donde todos se conocen, el silencio pesa más que nunca. Y mientras la Justicia busca respuestas técnicas, la comunidad busca sentido.