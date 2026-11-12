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Tiroteo en Washington: al menos 5 personas heridas y la Policía busca al sospechoso

El ataque ocurrió este jueves 12 de noviembre en el barrio de Logan Circle, cerca de la Casa Blanca. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad y pidieron evitar la zona.

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Tiroteo en Washington: al menos 4 personas heridas y la Policía busca al sospechoso
Al menos cinco personas heridas y la Policía busca al sospechoso. Foto: REUTERS
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Al menos cinco personas fueron baleadas durante un tiroteo en Washington, Estados Unidos. El hecho en el barrio de Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca, y la Policía Metropolitana desplegó un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del gimnasio VIDA Fitness mientras sigue la búsqueda del sospechoso.

Los primeros reportes ubicaron el ataque en las inmediaciones de las calles 15 y P, en una zona residencial y comercial del noroeste de la capital estadounidense. Dos fuentes con conocimiento directo del hecho señalaron a CNN que los disparos se produjeron dentro del gimnasio VIDA Fitness. Sin embargo, la Policía Metropolitana todavía no precisó si todas las víctimas fueron atacadas dentro del establecimiento o en diferentes puntos de la zona.

El agente policial Nathan Clarke confirmó a Associated Press que las autoridades están interviniendo en múltiples ubicaciones, aunque no brindó detalles sobre el estado de salud de las personas alcanzadas por los disparos.

Tiroteo en Washington: al menos 4 personas heridas y la Policía busca al sospechoso
Al menos cinco personas heridas y la Policía busca al sospechoso. Foto: REUTERS

Como consecuencia del episodio, la Policía Metropolitana emitió una alerta por un tirador activo y pidió a los vecinos que evitaran circular por las inmediaciones del lugar. El sospechoso sería un hombre blanco, de contextura robusta y que posiblemente vestía una camisa gris.

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El operativo incluyó la participación del Equipo de Respuesta de Emergencias de la Policía Metropolitana, además de agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del FBI.

Las escuelas cercanas fueron puestas bajo confinamiento preventivo, mientras que varias calles permanecieron bloqueadas para facilitar el despliegue policial y se reforzó la presencia de agentes en estaciones del transporte público de la zona.

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