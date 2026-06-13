Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por el secuestro de una nena de 6 años en Miami

Medio hermano de Marcos Senesi encontrado culpable en Miami. Foto: NA

Leonardo Venegas, el medio hermano de Marcos Senesi, flamante jugador del Tottenham y reciente convocado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi para el Mundial 2026, fue declarado culpable del secuestro de una niña de 6 años en Miami.

El youtuber conocido como “Ácido Mc” podría enfrentar una pena de prisión perpetua luego de que un jurado acreditó las acusaciones tras deliberar durante dos horas.

Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2023, cuando se llevaron a cabo los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el noreste de Miami-Dade, donde la víctima disfrutaba de los fuegos artificiales.

Medio hermano de Marcos Senesi encontrado culpable en Miami. Foto: NA

En ese momento, el hombre se acercó para concretar el rapto, pero no lo logró. Sin embargo, dos días después volvió al lugar a bordo de una Range Rover para secuestrar a la menor, quien jugaba junto a unos amigos.

El responsable la tomó del brazo y empezó a arrastrarla; la damnificada se resistió, Venegas forcejeó y la nena lo mordió en un brazo.

El medio hermano del ex defensor de San Lorenzo la soltó y después le propinó un golpe. Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales en el juicio porque lo ubicaron en esa zona entre el 4 y el 6 de julio de 2023.

Medio hermano de Marcos Senesi encontrado culpable en Miami. Foto: Redes sociales

El implicado aseguró ser inocente y calificó a la niña de “mentirosa”, al tiempo que su defensa criticó el accionar de la policía y señaló que Venegas concurrió al lugar por temas vinculados a su trabajo como agente inmobiliario.

Senesi y Leonardo comparten madre, pero tienen padres distintos. La fecha del veredicto aún no está establecida.

El buen momento de Marcos Senesi

Marcos Senesi fue convocado para reemplazar a Leonardo Balerdi en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina integra el Grupo J.

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino.

El ex jugador de Boca, que inicialmente estaba entre los 26 convocados para el Mundial, debió ser desafectado por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el pasado seis de junio.