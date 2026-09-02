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Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

Se trata de un joven de 18 años que usaba el pseudónimo “Lester Z”. El delantero del Real Madrid había sido elegido como una de sus víctimas por su elevado patrimonio

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Kylian Mbappe. Foto: EFE.
Kylian Mbappe. Foto: EFE.
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Las autoridades francesas desbarataron una banda delictiva, cuyo cabecilla de 18 años está detenido y usaba el pseudónimo “Lester Z”, que tenía entre sus múltiples objetivos secuestrar a Kylian Mbappé.

El delantero francés habría sido elegido por la banda por su capacidad económica. El plan pasaba por aprovechar alguna de las visitas del jugador a la capital francesa para intentar llevar a cabo el secuestro.

Kylian Mbappe. Foto: Reuters
Kylian Mbappe. Foto: Reuters

De acuerdo a informaciones del diario Le Parisien, el presunto criminal, identificado como Clément L., tenía también en la mira a otras 25 personas entre las que figuraban empresarios, comerciantes y un rapero.

La investigación contra Clément L., de origen francosuizo, se inició a raíz de un intento de asalto contra un relojero de la localidad de Neuilly-sur-Seine.

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Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: REUTERS

El 25 de abril, tres falsos repartidores acudieron a su domicilio con una caja vacía, pero el comerciante sospechó y no abrió la puerta. Días después, el 4 de mayo, la misma víctima sufrió un robo en su tienda en el que dos hombres armados se llevaron once relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros.

Las pistas de esa investigación llevaron a destapar la trama criminal de potenciales secuestros y agresiones.

Snapchat. Foto Unsplash.
Snapchat. Foto Unsplash.

Antes de esas pesquisas, Clément L. ya estaba en prisión preventiva por otros delitos -entre ellos violación y proxenetismo- y se sospecha que daba instrucciones al exterior desde la cárcel usando Snapchat, aunque él niega ser el líder de la trama y afirma ser solo un intermediario.

El sospechoso quedó imputado por esta trama el 21 de agosto pasado y fue puesto en régimen de aislamiento.

También se detuvo en agosto a un presunto cómplice que fue puesto en libertad bajo control judicial.

Kylian MbappéSecuestroBanda delictivaFrancia
Matias Greisert
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