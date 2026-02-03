Violento robo en un almacén de Mar del Plata. Foto: X @0223comar

Cinco delincuentes asaltaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente en el barrio Las Avenidas, en Mar del Plata. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio.

Los sospechosos llegaron al lugar en un Audi negro que había sido robado. Cuatro de ellos descendieron del vehículo, ingresaron al local armados y con el rostro cubierto, mientras un quinto permaneció afuera.

Violento robo en un almacén de Mar del Plata. Créditos: X @0223comar

En el interior del negocio se encontraba un grupo de chicas adolescentes de la zona. Dos de ellas intentaron escapar, fueron perseguidas por los asaltantes y lograron huir. Otra joven fue reducida y arrojada al piso.

En ese momento, una empleada del comercio intervino para evitar que la lastimaran. Claudia, una de las trabajadoras del local, relató que su compañera contuvo a la adolescente hasta que los delincuentes se retiraron.

Una empleada del comercio intervino para evitar que lastimaran a la adolescente. Foto: X @0223comar

“La nena estaba muy asustada y lloraba. Todo pasó en segundos. Fueron muy rápidos y violentos: saltaron el mostrador y se llevaron la caja registradora completa y mercadería”, relató la empleada.

Según indicaron, la Policía logró hallar el vehículo y contactó a su propietario, quien confirmó que había sido robado. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni pistas firmes sobre los autores del hecho.

Los cinco ladrones escaparon y, hasta el momento, no hay detenidos ni pistas sobre el robo. Foto: X @0223comar

Vecinos y comerciantes del barrio expresaron su preocupación por la inseguridad. “Los robos son frecuentes. En otro local de la zona ya entraron tres veces en poco tiempo”, indicó Claudia, quien también cuestionó la escasa presencia policial en el área.

Violenta pelea en el Museo MAR de Mar del Plata

Dos hombres protagonizaron una violenta pelea dentro del Museo MAR de Mar del Plata. El incidente, que fue grabado por un testigo y se viralizó rápidamente en redes sociales, se habría originado por un conflicto personal.

Violenta pelea en el Museo MAR de Mar del Plata. Video: X/@MinutoYa

¿El motivo? Uno de los involucrados se cruzó con su exnovia acompañada de su nueva pareja. En las imágenes se puede apreciar ambos hombres intercambiando golpes mientras algunas personas intentan separarlos.

Según confirmaron desde el museo, la situación se controló en pocos minutos gracias a la intervención del personal de seguridad del lugar. Los encargados del museo aseguraron que, tras la pelea, las actividades se retomaron con normalidad.