Impactante video: una adolescente logró escapar de un hombre que intentó subirla a una camioneta en Lomas de Zamora

Investigan el presunto intento de secuestro de una adolescente en Lomas de Zamora. Foto: Captura de video.

Un impactante episodio ocurrido en la localidad de El Olimpo, partido de Lomas de Zamora, generó preocupación entre los vecinos luego de que una adolescente lograra escapar de un hombre que intentó obligarla a subir a una camioneta. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona y actualmente es analizada por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 15.30, en la intersección de las calles San Martín y Pasaje Néstor Kirchner, en el sur del conurbano bonaerense. Las imágenes muestran cómo una camioneta Renault Kangoo gris detuvo su marcha de manera repentina cuando una joven caminaba por la vereda.

Investigan el presunto intento de secuestro de una adolescente en Lomas de Zamora. Video: X / @gonziver.

Según puede observarse en el video, un hombre descendió rápidamente del vehículo y se dirigió directamente hacia la adolescente. Instantes después, la sujetó e intentó llevarla por la fuerza hacia el interior de la camioneta. La víctima, sin embargo, opuso una fuerte resistencia y comenzó un intenso forcejeo con el agresor.

Las cámaras registraron que el atacante intentó arrastrarla hasta el asiento del acompañante mientras la sujetaba del torso. No obstante, la puerta del vehículo no llegó a cerrarse completamente y la joven aprovechó esa circunstancia para liberarse. Tras unos segundos de lucha, logró escapar y alejarse del lugar, mientras el conductor aceleró y se dio a la fuga.

Investigan el presunto intento de secuestro de una adolescente en Lomas de Zamora. Foto: Captura de video.

La difusión de las imágenes provocó una rápida reacción de los vecinos. A raíz de ello, la Policía Bonaerense inició una investigación para determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la verdadera intención del sospechoso.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. También participan en las tareas investigativas el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la camioneta involucrada ya fue identificada y que el sospechoso fue detenido. Durante su declaración, el acusado negó que se haya tratado de un intento de secuestro y sostuvo que su intención era cometer un robo, situación que derivó en el forcejeo registrado por las cámaras.

Investigan el presunto intento de secuestro de una adolescente en Lomas de Zamora. Foto: Captura de video.

Por otro lado, trascendió que la adolescente no reside en la zona donde ocurrió el hecho y que había llegado al barrio para visitar a su novio. Mientras la investigación continúa, los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y determinar si la versión aportada por el detenido coincide con las pruebas recolectadas hasta el momento.