Dos femicidios similares en una semana y un mismo sospechoso: quién es Iván Tabella, detenido por los crímenes de Córdoba y Retiro

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad - NA.

Un hombre fue detenido en las últimas horas tras ser acusado de cometer dos femicidios en menos de una semana, uno en Córdoba y otro en el barrio porteño de Retiro. El sospechoso fue identificado como Renato Iván Tabella (27) y aprehendido en un hotel de la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de Balvanera, tras una investigación conjunta entre las policías de ambas jurisdicciones.

Las víctimas fueron Daniela Villalba, de 29 años, y Tatiana Micaela Fernández, de 27, dos mujeres que eran trabajadoras sexuales y que fueron halladas asesinadas en los departamentos donde habían acordado encuentros con el presunto asesino.

Los investigadores a cargo del caso detectaron importantes coincidencias entre ambos asesinatos, puntualmente de la forma en que el acusado habría contactado a las mujeres, los escenarios de los crímenes y algunos elementos encontrados en las escenas del crimen.

Daniela Villalba y Tatiana Fernández fueron halladas muertas tras un encuentro pactado con un hombre. Foto: NA.

Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los dos femicidios

Renato Iván Tabella tiene 27 años y es oriundo del interior de Córdoba, aunque durante el último tiempo había estado viviendo en la capital provincial. Según la información difundida por las autoridades, no registra antecedentes penales.

Después del primer crimen, el sospechoso habría viajado desde Córdoba hasta Buenos Aires en un colectivo de larga distancia, utilizando su documento de identidad. Su identificación fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y al seguimiento de señales de celular, que permitieron reconstruir sus movimientos entre ambas provincias.

Finalmente, fue hallado en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La imagen con la que empezaron a sospechar del acusado por ambos femicidios. Foto: El Doce.

Cómo fueron los femicidios de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Fernández en Retiro

El primero de los hechos investigados sucedió durante la noche del lunes 19 de octubre en el barrio Cofico, en Córdoba. Daniela Villalba, de 29 años, había acordado un encuentro con un hombre en su departamento.

Luego del encuentro, la mujer fue encontrada sin vida cubierta con una sábana y con heridas en el cuello y los brazos. Una de las pistas que permitió avanzar en la investigación fue el hallazgo de una valija con sangre en un camión recolector de residuos.

Días después, este domingo, Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue hallada asesinada en un departamento de la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. Según su amiga, había acordado una cita con el sospechoso en ese departamento. Su cuerpo también fue encontrado cubierto con una sábana.

En ambos casos, los investigadores determinaron que los celulares de las víctimas no estaban, una coincidencia que se sumó a los demás indicios analizados.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Foto: El Doce.

Las similitudes entre los dos femicidios que permitieron detener al sospechoso

En principio, las investigaciones avanzaron por separado hasta que las autoridades de Córdoba y Buenos Aires advirtieron características similares entre los dos asesinatos.

En ambos asesinatos, las víctimas eran trabajadoras sexuales que habrían sido contactadas mediante aplicaciones de citas para concretar encuentros en departamentos. Además, los cuerpos fueron encontrados cubiertos con sábanas y los celulares de ambas no aparecieron en los departamentos.

A partir de estas coincidencias, la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad cruzaron información de cámaras de seguridad, registros telefónicos y rastros encontrados en las escenas.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Foto: Policía de la Ciudad.

En el departamento de Retiro, los peritos levantaron más de 17 rastros de interés para la causa, entre ellos muestras de ADN que serán analizadas para establecer su posible vinculación con el detenido.

El seguimiento de las antenas de telefonía celular también fue importante para establecer que el sospechoso se había trasladado desde Córdoba hacia Buenos Aires. Con estos elementos, los investigadores lograron reconstruir parte de su recorrido y localizarlo en un hotel de la calle Perón al 1500, donde finalmente fue detenido.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, a cargo de Guillermo Ricardo Rongo, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 5, encabezada por Matías Di Lello.

Iván Tabella permanecerá detenido y a disposición de la Justicia, mientras se esperan nuevas pericias y su declaración indagatoria. La investigación continúa para determinar las circunstancias y el móvil de ambos asesinatos.