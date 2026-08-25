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Encontraron muerto a José Eduardo Figueroa, condenado por el femicidio de su esposa, en una cárcel de Salta: qué dice la autopsia

Personal del Servicio Penitenciario de Salta halló al recluso tendido en el suelo y aunque fue atendido de urgencia, al poco tiempo, falleció. José “Jota” Figueroa había sido condenado a prisión perpetua en abril de 2026.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Murió el femicida, José Eduardo “Jota” Figueroa, en Salta.
Murió el femicida, José Eduardo “Jota” Figueroa, en Salta. Foto: Copenoa
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En las últimas horas, las autoridades penitenciarias de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas de Salta, más precisamente en el pabellón “F”, encontraron a José Eduardo Figueroa, el abogado condenado a prisión por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras (37), tendido en el suelo y moribundo.

Si bien rápidamente, el personal carcelario realizó las maniobras de asistencia correspondientes tras activar el protocolo de emergencia, el hombre murió a los pocos minutos. Recientemente, además, se dieron a conocer los datos preliminares de la autopsia del cuerpo que indicaron que Figueroa falleció producto de una asfixia provocada por un ahorcamiento. Se investiga la hipótesis de un suicidio.

En este momento, la investigación se encuentra a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) luego de la intervención del fiscal, Daniel Espilocín, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2.

Qué ocurrió dentro de la prisión de Salta con José Eduardo Figueroa

Antes de las 20h, personal del Servicio Penitenciario de Salta advirtió que Figueroa estaba inconsciente en un patio interno del pabellón “F” de Villa Las Rosas gracias al aviso de otro recluso. De inmediato acudieron al lugar y procedieron a brindarle las primeras atenciones médicas. Luego decidieron trasladarlo al Hospital San Bernardo, pero muy poco tiempo después los profesionales comunicaron su muerte.

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Murió José Figueroa, femicida de Mercedes Kvedaras
José Figueroa murió por una asfixia provocada por un ahorcamiento. Foto: Redes Sociales

Al conocer la noticia sobre el fallecimiento del interno, la cárcel de Salta publicó un comunicado para dar detalles de lo ocurrido dentro de sus instalaciones. “Durante la tarde de hoy, 24 de agosto, se produjo el fallecimiento de José Eduardo Figueroa, interno alojado en el pabellón ‘F’. De acuerdo con la información preliminar, personal penitenciario fue alertado e intervino de manera inmediata y activó el protocolo de emergencia correspondiente”, manifestaron.

Ahora, el objetivo de la Justicia está puesto en investigar qué ocurrió en la cárcel para que se produjera la muerte de Figueroa. Entre las medidas de Fiscalía Penal, no solo se solicitó la autopsia del cuerpo del recluso, además, se pusieron en marcha diversas pericias tanto en el lugar en el que fue hallado el cuerpo como en la celda perteneciente a Figueroa.

La condena a José “Jota” Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El abogado, José “Jota” Eduardo Figueroa, se encontraba en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas de Salta, desde el mes de agosto de 2024, tras haber sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras.

La máxima pena por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo preexistente y por mediar violencia de género” la había recibido hacía apenas cuatro meses, el 30 de abril de 2026, fecha en la que se concluyó el juicio llevado a cabo por el Tribunal de Salta, integrado por los magistrados Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans.

Murió José Figueroa, femicida de Mercedes Kvedaras
José Figueroa había sido condenado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo preexistente y por mediar violencia de género”. Foto: Redes Sociales

En su última declaración, el sujeto pidió perdón a sus hijos al tiempo que admitió que había provocado dolor a sus allegados. Asimismo, sostuvo que decidía quedarse con “lo lindo” que había vivido, ya que todo lo que vendría después sería “pérdida”.

Cuándo ocurrió el femicidio de Mercedes Kvedaras

Mercedes Kvedaras y José “Jota” Figueroa llevaban una relación de aproximadamente 18 años y tenían tres hijos en común. Se habían conocido en la Universidad Católica de Salta y, al poco tiempo, se mudaron al barrio privado El Tipal, donde ocurrió el femicidio de la mujer el 4 de agosto de 2023.

Según lo expuesto en el juicio por allegados a Mercedes, la mujer quería separarse de su esposo “cuanto antes”. Además, había manifestado que le “tenía miedo”. Su hermana, Rosario, señaló en el debate oral y público, que la mujer planificaba hacer un gran cambio en su vida: quería retomar su carrera en la Universidad y continuar con sus actividades deportivas.

Murió José Figueroa, femicida de Mercedes Kvedaras
El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023. Foto: Redes Sociales

En los informes socioambientales sobre Figueroa, se sostuvo que tenía signos de una personalidad “posesiva” y “celosa”. Al tiempo que amigas de la mujer, precisaron que había golpeado o actuado de manera violenta contra Mercedes en otras ocasiones.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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