Asesinó a su novia y se quitó la vida, pero antes dejó un aterrador mensaje en WhatsApp: “Perdón, la amaba”

Femicidio de Noelia Díaz: la madre de la mujer de 33 años aseguró que su hija le "tenía miedo". Foto: Redes Sociales

En las últimas horas, la Policía Bonaerense reportó un nuevo femicidio en provincia de Buenos Aires: se conoció que Daniel Ferreyra (47) mató a su novia Noelia Díaz (33) en la vivienda de la mujer ubicada en la calle Corrientes 1073 en la ciudad de Punta Alta, ubicado en el municipio de Coronel Rosales, y luego se quitó la vida. El sujeto fue hallado por los agentes policiales en su casa en la avenida Tucumán 847.

La alerta llegó a las autoridades policiales gracias a un mensaje que dejó el individuo en sus estados de WhatsApp. Allí Ferreryra escribió: “Perdón, la amaba”. De acuerdo a los peritajes y la información que aportaron los testigos a la Justicia, el mensaje fue publicado a las 6:07 de la mañana, con lo cual, el asesinato debería haber ocurrido antes de esa hora.

Los familiares de la mujer realizaron la denuncia al 911 y rápidamente los efectivos se dirigieron a los lugar de los hechos. En el caso de Noelia, el cuerpo -que tenía una herida de gravedad en el cuello- fue encontrado en una habitación. En tanto, la Policía encontró al hombre ahorcado en su casa.

Femicidio de Noelia Díaz: la relación del asesino y la mujer, según la madre de la víctima

De acuerdo a la madre de Noelia Díaz llamada Teresa ambos habían comenzado un vínculo hacía diez meses, pero de inmediato el sujeto mostró un comportamiento violento y posesivo. “A mí jamás me gustó, nunca me cayó bien. Lo veía como un hombre obsesivo, celoso”, indicó la mujer en diálogo con Bahía Hoy.

El lugar de los hechos: la mujer de 33 años fue asesinada presuntamente en su casa de Corrientes al 1073, en Punta Alta. Foto: Google Maps

Por otro lado, en este período de tiempo, su hijo también le había contado que había sido golpeada y amenazada por Ferreyra. Incluso, le llegó a decir que cuidarara a su hija porque tenía miedo de que el sujeto tomara acciones más graves contra ella.

La mujer sostuvo que le dijo a su hija que dejara a Ferryra lo antes posible. De hecho, sobre el individuo corría una restricción perimetral. Aunque eso no bastó porque el hombre continuaba llamándola y apareciéndose en su casa. “La seguía acosando y ella estaba muy angustiada”, expresó.

Asimismo, Teresa aseguró que Noelia le tenía mucho miedo y ya no sabía cómo hacer él la dejara en paz. “Ella estaba aterrada por sus reacciones”, remarcó la madre de la joven de 33 años.

La causa por el femicidio de Noelia Díaz está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5. Foto: Captura

Cómo avanza la investigación por el femicidio de Noelia Díaz

En este momento, la causa judicial se encuentra en manos de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego. El objetivo de los investigadores está puesta en determinar cómo fueron los últimos movimientos del asesino.

A su vez, buscan esclarecer la hora del crimen y saber si pudo haber ocurrida en las últimas horas del miércoles o en las primeras horas de este jueves 8 de octubre.

Por otra parte, los efectivos policiales procedieron al secuestro de su dispositivo móvil y demás elementos de valor de su vivienda para continuar con el peritaje de los mismos.