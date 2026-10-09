comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Asesinó a su novia y se quitó la vida, pero antes dejó un aterrador mensaje en WhatsApp: “Perdón, la amaba”

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Punta Alta, en el municipio de Coronel Rosales. Investigan los últimos movimientos del asesino.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Femicidio de Noelia Díaz
Femicidio de Noelia Díaz: la madre de la mujer de 33 años aseguró que su hija le "tenía miedo". Foto: Redes Sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas horas, la Policía Bonaerense reportó un nuevo femicidio en provincia de Buenos Aires: se conoció que Daniel Ferreyra (47) mató a su novia Noelia Díaz (33) en la vivienda de la mujer ubicada en la calle Corrientes 1073 en la ciudad de Punta Alta, ubicado en el municipio de Coronel Rosales, y luego se quitó la vida. El sujeto fue hallado por los agentes policiales en su casa en la avenida Tucumán 847.

La alerta llegó a las autoridades policiales gracias a un mensaje que dejó el individuo en sus estados de WhatsApp. Allí Ferreryra escribió: “Perdón, la amaba”. De acuerdo a los peritajes y la información que aportaron los testigos a la Justicia, el mensaje fue publicado a las 6:07 de la mañana, con lo cual, el asesinato debería haber ocurrido antes de esa hora.

Los familiares de la mujer realizaron la denuncia al 911 y rápidamente los efectivos se dirigieron a los lugar de los hechos. En el caso de Noelia, el cuerpo -que tenía una herida de gravedad en el cuello- fue encontrado en una habitación. En tanto, la Policía encontró al hombre ahorcado en su casa.

Femicidio de Noelia Díaz: la relación del asesino y la mujer, según la madre de la víctima

De acuerdo a la madre de Noelia Díaz llamada Teresa ambos habían comenzado un vínculo hacía diez meses, pero de inmediato el sujeto mostró un comportamiento violento y posesivo. “A mí jamás me gustó, nunca me cayó bien. Lo veía como un hombre obsesivo, celoso”, indicó la mujer en diálogo con Bahía Hoy.

Contenido Recomendado

Encontraron muerto a José Eduardo Figueroa, condenado por el femicidio de su esposa, en una cárcel de Salta:qué dice la autopsia

Murió el femicida José Eduardo “Jota” Figueroa, en Salta

La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

Quién era Bertha André, la novia de Ricardo Barreda
Femicidio de Noelia Díaz
El lugar de los hechos: la mujer de 33 años fue asesinada presuntamente en su casa de Corrientes al 1073, en Punta Alta. Foto: Google Maps

Por otro lado, en este período de tiempo, su hijo también le había contado que había sido golpeada y amenazada por Ferreyra. Incluso, le llegó a decir que cuidarara a su hija porque tenía miedo de que el sujeto tomara acciones más graves contra ella.

La mujer sostuvo que le dijo a su hija que dejara a Ferryra lo antes posible. De hecho, sobre el individuo corría una restricción perimetral. Aunque eso no bastó porque el hombre continuaba llamándola y apareciéndose en su casa. “La seguía acosando y ella estaba muy angustiada”, expresó.

Asimismo, Teresa aseguró que Noelia le tenía mucho miedo y ya no sabía cómo hacer él la dejara en paz. “Ella estaba aterrada por sus reacciones”, remarcó la madre de la joven de 33 años.

Femicidio de Noelia Díaz
La causa por el femicidio de Noelia Díaz está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5. Foto: Captura

Cómo avanza la investigación por el femicidio de Noelia Díaz

En este momento, la causa judicial se encuentra en manos de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego. El objetivo de los investigadores está puesta en determinar cómo fueron los últimos movimientos del asesino.

A su vez, buscan esclarecer la hora del crimen y saber si pudo haber ocurrida en las últimas horas del miércoles o en las primeras horas de este jueves 8 de octubre.

Por otra parte, los efectivos policiales procedieron al secuestro de su dispositivo móvil y demás elementos de valor de su vivienda para continuar con el peritaje de los mismos.

FemicidiosCrimenDelitos
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Juicio por la muerte de Maradona:la fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque

    Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque

  2. “Me quemó los pechos con una plancha”:una joven de 23 años denunció que su ex la secuestró y torturó durante meses

    “Me quemó los pechos con una plancha”: una joven de 23 años denunció que su ex la secuestró y torturó durante meses

  3. Secuestran 550 dosis de droga que convierte en "caníbales" a los consumidores

    Secuestran 550 dosis de droga que convierte en "caníbales" a los consumidores

  4. A un año del asesinato de Báez Sosa, ocho de los diez rugbiers se preparan para el juicio

    A un año del asesinato de Báez Sosa, ocho de los diez rugbiers se preparan para el juicio

  5. Conmoción en Bahía Blanca:murió asfixiado y prendido fuego dentro de su auto

    Conmoción en Bahía Blanca: murió asfixiado y prendido fuego dentro de su auto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

Patricia Bullrich y Javier Milei.

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

Economía

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Acciones argentinas en Wall Street.

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Internacionales

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá:qué países están bajo alerta de tsunami

Imágenes de los destrozos en Panamá por el terremoto.

La reacción de Donald Trump tras el Nobel de la Paz para Navi Pillay:anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional para desfinanciarla

Impactantes fotos y videos del aluvión en Chile:el agua arrastró autos y colectivos en Las Condes

Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada