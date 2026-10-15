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Marcha Federal Universitaria: más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Seis arrestos se produjeron durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, mientras que al menos 25 fueron informados en las principales cabeceras ferroviarias.

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Personas arrojan piedras contra la Policía en la Marcha Federal Universitaria.
Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía. Foto: NA
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La quinta Marcha Federal Universitaria terminó este jueves con 31 personas detenidas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Seis arrestos se produjeron durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, mientras que los otros 25 fueron informados en las principales cabeceras ferroviarias.

Según informó la Policía de la Ciudad, entre los seis detenidos cerca del Palacio Legislativo hay dos adolescentes de 14 y 17 años. Las otras cuatro personas son mayores de edad: tres hombres y una mujer. Todos quedaron imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Por otra parte, el Gobierno nacional comunicó que otras 25 personas fueron arrestadas en las estaciones terminales de trenes, aunque inicialmente no se brindaron precisiones sobre sus identidades, edades ni los motivos particulares de cada detención. De esta manera, el número total de detenidos durante la jornada ascendió a 31.

Los disturbios comenzaron pasadas las 15.40 sobre la avenida Entre Ríos, cuando un grupo de presuntos manifestantes encapuchados arrojó piedras contra los efectivos desplegados detrás del vallado. La situación derivó en corridas y enfrentamientos en distintos sectores de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos.

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Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre

Las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes para dispersar a quienes se acercaban al perímetro de seguridad. A pesar de los incidentes y de la intensa lluvia, una parte de los manifestantes permaneció frente al Congreso mientras se desarrollaba el acto central en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El operativo también dejó ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos: cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval. Además, el SAME atendió a dos personas y trasladó a una de ellas al Hospital Ramos Mejía ante la sospecha de un accidente cerebrovascular.

Cerca de las 18, cuando la concurrencia ya había disminuido, efectivos motorizados y personal de Infantería avanzaron por la avenida Rivadavia.

Tras los enfrentamientos, el Gobierno anunció que presentará una denuncia penal por resistencia y atentado contra la autoridad, daño agravado y atentado contra el orden constitucional. Las autoridades trabajan en la recopilación de videos e imágenes para identificar a otras personas que hayan participado de los episodios violentos.

El documento leído en la marcha universitaria: críticas al Gobierno y reclamos por el financiamiento

Durante el acto central de la Marcha Federal Universitaria, los organizadores difundieron un documento en el que cuestionaron al Gobierno nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron ponerla en marcha.

En el texto leído frente al Congreso, advirtieron que desconocer una ley sancionada representa un problema que excede al ámbito educativo. Según expresaron, esta situación podría afectar el funcionamiento democrático y el sistema republicano del país.

El documento también incluyó un pedido para derogar el DNU 70/2023 y fuertes objeciones al proyecto de Presupuesto 2027. Los representantes universitarios alertaron que, si no se asignan los fondos necesarios, las universidades nacionales podrían afrontar serias dificultades para garantizar el normal desarrollo de sus actividades durante el próximo año.

Personas arrojan piedras contra la Policía en la Marcha Federal Universitaria.
Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía. Foto: NA

De la movilización participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades y representantes de diferentes sectores de la comunidad universitaria. Los principales reclamos fueron el cumplimiento efectivo de la ley, una mejora del presupuesto destinado a las casas de estudio y la recomposición de los salarios.

La jornada, que tuvo como eje la defensa de la educación pública, también quedó atravesada por los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso.

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