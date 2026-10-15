Marcha Federal Universitaria: a qué hora empieza, qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el transporte público

Marcha Federal Universitaria.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires con concentraciones en distintos puntos del centro porteño y un acto central previsto para las 16 en Plaza de Mayo. La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

A qué hora empieza la Marcha Federal Universitaria

La UBA convocó a concentrar desde las 13 en Plaza Houssay, en la zona de las avenidas Córdoba y Junín. Según el cronograma difundido por la universidad, la columna partirá a las 14 desde Córdoba y Junín para avanzar hacia el centro porteño.

En paralelo, otras organizaciones tendrán sus propios puntos de encuentro. AGD-UBA convocó a concentrar desde las 13.30 en avenida de Mayo y Sáenz Peña, en las inmediaciones del Congreso. Las distintas columnas confluirán en el marco de la movilización nacional.

Marcha Federal Universitaria (NA)

Cuál será el recorrido de la marcha

De acuerdo con el cronograma de la UBA, la columna que parte desde Plaza Houssay avanzará por avenida Córdoba, avenida Callao, avenida Corrientes, Carlos Pellegrini y avenida de Mayo, hasta llegar a Plaza de Mayo.

El acto central está previsto para las 16 en Plaza de Mayo, donde se reunirán estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones gremiales y sociales. La convocatoria coincide con una jornada de actividad parlamentaria en el Congreso.

Qué calles estarán cortadas por la Marcha Federal Universitaria

El operativo de tránsito contempla cortes y restricciones en las inmediaciones del Congreso y sobre las avenidas que integran el recorrido. Las interrupciones pueden extenderse a medida que avancen las columnas y se dispongan los vallados de seguridad. Entre las calles y avenidas que se recomienda evitar se encuentran:

Avenida Callao

Avenida Entre Ríos

Avenida Rivadavia

Avenida Hipólito Yrigoyen

Riobamba

Solís

Combate de los Pozos

Virrey Cevallos

Adolfo Alsina

También puede haber demoras en las calles transversales al Congreso y en el entorno de Plaza de Mayo. Como el esquema puede modificarse durante la jornada, se recomienda prever más tiempo para circular por el centro porteño.

La movilización exige la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición de los salarios docentes y no docentes, el aumento de las becas estudiantiles y una actualización de los fondos destinados a las casas de estudio.

La marcha contará con la participación de organizaciones sindicales y sociales, entre ellas las dos CTA, ATE y la CGT, además de agrupaciones estudiantiles y políticas. La protesta se realiza en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades por el financiamiento del sistema público y el presupuesto previsto para 2027.

Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Cómo funcionará el transporte público durante la Marcha Universitaria

Los colectivos, trenes y subtes funcionarán con normalidad, ya que no se anunció un paro general del transporte público. Sin embargo, las movilizaciones y los cortes de tránsito previstos en el centro porteño podrían generar demoras, desvíos y modificaciones puntuales en los recorridos de algunas líneas de colectivos, especialmente en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo.

Por ese motivo, se recomienda a quienes deban trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires prever más tiempo de viaje y consultar las actualizaciones de cada servicio antes de salir.