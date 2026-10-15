Axel Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria: “Defender la universidad pública es defender nuestra soberanía y el futuro del país”

Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Prensa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la 5ta Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública en todo el país.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”.

“Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro”, añadió.

Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Prensa

Qué dice el documento que se leyó en la marcha universitaria

En el acto central de la Marcha Federal Universitaria, los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al oficialismo. En el mismo, acusaron al presidente Javier Milei de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación.

“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron en el texto leído frente al Congreso.

Además, reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027. En ese sentido, advirtieron que las universidades nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus actividades durante el próximo año si no cuentan con los recursos necesarios.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes del sistema universitario en una jornada marcada no solo por el reclamo primordial de financiamiento, recomposición salarial y cumplimiento de la ley, sino también por incidentes en el Congreso.