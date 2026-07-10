Máximo Kirchner: “Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país”

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa

Luego de escuchar a los vecinos y vecinas de Carmen de Areco y de compartir unas palabras con el intendente, Iván Villagran, Máximo Kirchner señaló que es un 9 de julio complejo el que se vive en Argentina: “Es un día, aparte, en el que nuestro país está pagando casi 4.000 o 5.000 millones de dólares de deuda, que los está pagando por más deuda todavía” y señaló que “hay varias cosas para debatir y discutir en este 9 de julio que nos encuentra en un pleno proceso de entrega de la Patria”.

"En diferentes dimensiones, como puede ser, y ustedes ya habrán leído mucho de lo que están acá, lo que es la Ley de Tierras, donde los extranjeros pueden hacer cualquier cosa en Argentina, lo que han hecho con la Ley de Sociedades, lo que han hecho con el RIGI, lo que han hecho con el súper RIGI, donde pareciera que quienes vivimos en este país, quienes nacimos en él, o quienes vinieron de otros lugares de nuestro continente o del mundo a vivir en él, no tienen derecho. Y todos los derechos son para aquellos que no viven acá y que vienen a quedarse con gran parte de lo que generan los bienes naturales o recursos naturales que poseemos los argentinos y argentinas que Dios puso en nuestro suelo para que nosotros le diéramos un valor adecuado”, inició.

En cuanto al endeudamiento, el diputado nacional señaló que “una de las preguntas que deberíamos hacernos respecto al endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional, es ¿Qué se hizo con los 50 mil millones de dólares? Porque no solo no cayeron los tornillos, o las chapas, o las vigas para levantar el club acá en Areco, no cayó en ninguna parte del país. No cayó para los clubes de barrio, no cayó para más y mejores escuelas, no cayó para más y mejores jardines, no cayó para ayudar a las fuerzas vivas de las diferentes comunidades, con los municipios que implementan diferentes políticas públicas, para los centros de jubilados, para los compañeros deportistas. Nada vio nuestro pueblo de ese endeudamiento. Hay que aplanar los vencimientos de la deuda. Si nosotros no logramos que sea menor lo que se paga por año, es muy difícil que realmente podamos modificar la calidad de vida de los argentinos y argentinas.”

“Cada vez que toquemos el tema deuda, ustedes van a escuchar a los periodistas, a los dueños de los medios y todo, decir que la única forma de afrontarla es como quieren ellos. Que proponer una forma diferente de afrontar el tema externo en materia de endeudamiento en la Argentina no hay multiplicidad de salidas ni nada, hay un pensamiento único. Se hace lo que el mercado quiere, porque si no el mercado tiene miedo”. En este punto agregó: “Los que tienen miedo e incertidumbre son muchos argentinos y argentinas, qué se preguntan qué va a ser de sus vidas, si van a mantener el trabajo o no, si se enferman, si van a tener los medicamentos o no. Entonces creo que sería bueno que como dirigentes pertenezcamos a la fuerza política que pertenezcamos, está muy bien atender las demandas de los diferentes sectores del poder económico, discutir, debatir, pero no puede ser que nos olvidemos también de las inseguridades, las incertidumbres y miedos de nuestra gente a la hora de tomar las decisiones. Pedir un sacrificio a la gente y al mismo tiempo no ponerlo en valor, es un acto cruel y cínico. Más cuando nuestro pueblo viene soportando constantemente desde hace mucho tiempo, no sólo el maltrato: se lo acusa de no trabajar, de no querer, de que son todos vagos, salvo lo que más tienen”, aseguró.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa

Luego se refirió al falso antagonismo que propone la derecha con relación a los empresarios y el peronismo. “Dicen que no entendemos lo que es la inversión del sector privado, el sector empresario. Nos dicen 'ustedes son anti empresarios’. Yo quiero recordar que entre el 2003 y el 2015 es el periodo más grande de la Argentina, donde se crearon pymes. Nunca en Argentina se crearon tantas industrias. Y muchos argentinos y argentinas, con su esfuerzo, su tesón, su voluntad, su ahorro y su inversión, su talento y su creatividad, fueron transformándose en empresarios y empresarias que generaban trabajo para otros argentinos".

“Quieren retirarle zona fría a la gente. A la gente le están cobrando la luz y el gas cualquier cosa como si viviéramos en un país que necesita importar petróleo y gas y no que lo produce y lo tiene en su suelo. Uno no dice que lo regale por tenerlo, pero algún beneficio nuestro pueblo tiene que tener. Algún beneficio, nuestro sector productivo tiene que tener. Algún beneficio, las pymes tienen que tener para producir.”

“No tenemos nada contra el sector empresario argentino y es lógico que quieran ganar. Lo que tienen que entender que no son los únicos que pueden ganar en este país. Que hay millones de argentinos y argentinas que tienen proyectos de vida que quieren llevarlo adelante. Y tienen que entender que hay dirigentes que estamos dispuestos a defender una idea de país más justa", afirmó.

Máximo Kirchner se refirió además a los despidos en la industria y la caída del consumo: “Tenemos un ministro de Economía en la Argentina, que dice que el consumo es récord, mientras la gente consume cada vez menos leche y menos carne. ¿Consumo de qué? ¿Consumo de qué, señor? ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es el récord?". Y agregó: “Creo que en estas situaciones de cinismo, de un gobierno que goza de ciertas protecciones por la entrega del país, no por capacidades, no por virtudes, sino por prácticamente haber renegado de aquello para lo que fue votado”.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa

También cuestionó el sistema de retenciones del gobierno actual donde “la plata de las retenciones no vuelve ni pasa cerca de ningún pueblo que produzca soja, se la queda todo el gobierno nacional, para después mandarla para pagar la deuda externa. Ni a los caminos rurales, ni a las comunidades donde se produce, ni a la metal mecánica. Estas son las cosas que suceden y queremos discutir.”

“Para tener mayores oportunidades para nuestro pueblo, necesitamos un Estado que junto al sector privado y trabaje mancomunadamente. Y esto lo hemos demostrado en YPF, porque muchas veces nos ponen en un lugar que nosotros decimos: no, el Estado, el Estado, el Estado. No, no, tiene que estar la comunidad, el Estado, el sector privado, los comerciantes, si a todos los afecta. Si cuando se cae el consumo, cuando la gente come menos carne, el carnicero también vende menos. Cuando agarran y dicen vamos a mandar 80 mil toneladas más de carne a Estados Unidos, que son 80 millones de kilos, si no hago mal la cuenta, que se retiran de los mostradores de las carnicerías argentinas, es obvio que el precio va a ser otro. Entonces nos van a faltar esas proteínas para que los hijos e hijas del pueblo puedan, a la hora de educarse, entrenarse o realizarse en la vida, tener mayores oportunidades”, expresó.

“Entonces, esta pelea, este debate, esta pelea por la Argentina, para cuál es su orientación hacia dónde va, no pueden darla solo los dirigentes. Tiene que ser patrimonio de un pueblo que se embandera, que sienta autoestima por él mismo, que no permite que le digan que él es el culpable de lo que le están haciendo.”

“Nuestro país debe ser más cómodo para los que trabajan todos los días y nosotros estar rompiéndonos todo el día la cabeza para ver cómo encontramos las ideas necesarias para poner en valor lo que hace la gente. ¿Porque saben qué pasa después? Cuando la guita se va a la deuda externa, el oficial de la comisaría o el suboficial no puede hacer las prácticas de tiro que necesita para poder prestar un buen servicio de seguridad a la comunidad. No tiene el chaleco antibala que necesita para enfrentar a los delincuentes. Cuando no peleamos, digamos, el endeudamiento externo, los soldados del Ejército argentino no cobran lo que deben cobrar y la soberanía pasa a ser una cuestión secundaria”.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa

“Tenemos que abandonar la comodidad de la queja, para ponernos en serio en la dificultad de la construcción de una patria diferente a la que tenemos hoy. Y eso requiere, aparte de todo lo que hacemos todos los días, y que muchos de ustedes hacen todos los días para sobrevivir, poner tiempo también para poder pensar juntos, trabajar juntos, diseñar juntos, y construir una esperanza que nos ponga nuevamente en el camino correcto", dijo.

Además Máximo recordó la iniciativa del aporte extraordinario para las grandes fortunas y señaló: “La Argentina se endeuda en 60 mil, 70 mil palos verdes y no hace el gasoducto. Nosotros hacemos en el Congreso Nacional una ley para lo que más tenemos, más pongamos. A partir de eso, una parte mala construcción del gasoducto, otra va al Pro.Gre.Sar esas becas que necesitan los pibes y pibas para ir a la facultad, para estudiar, que muchas veces significa una partecita del mes, pero no saben lo que vale una partecita del mes. Hay que tener muy poca empatía o haber tenido una vida llena de privilegios para imaginar qué es lo que significa que te descarguen aunque sea dos semanas de gasto en tu vida, más cuando sos pibe y tenés que estudiar. Otra parte fue al RENABAP para que los barrios populares pudieran tener cloaca y agua, porque en la Argentina, Massot, Negri y Carrió habían hecho una ley muy linda, que había que hacer un montón de cosas, pero una ley que no tenía financiamiento. Atrás venimos nosotros y a través de diferentes decisiones financiamos una ley", explicó.

“Ahora, ese gasoducto que se hizo, que no se hizo con endeudamiento externo, sino que se hizo con justicia fiscal. Porque tiene que haber en Argentina, justicia fiscal para construir equilibrio social que los que más tienen o tenemos pongan. Porque aparte terminan siendo los que ganan también. ¿O quiénes se imaginan que ganan con el gasoducto? Hasta acá están ganando solamente los dueños de las energéticas”, recordó.

Cristina Kirchner. Foto: NA

En otro pasaje de su discurso, Máximo Kirchner, se refirió a la injusta situación que atraviesa Cristina: “Pero esa fuerza que tiene ante la injusticia, ante la adversidad, creo que es la que busca contagiar a ustedes también, que sufren tantas injusticias y adversidades de otro tipo. No se rinde. No dice: pobre que estoy acá encerrada, mirá lo que me hicieron. Todos los días hace gimnasia, todos los días nos dice de ir para adelante. Todos los días se pone a estudiar, todos los días lee, todos los días se preocupa por su gente. Todos los días se pone contenta cuando un argentino o una argentina pasa por afuera y le grita: vamos, Cristina. Y si una persona que fue dos veces presidenta de la Argentina, vicepresidenta, pero que más allá de las charreteras del poder, lo que hizo fue gobernar en función de los intereses y las necesidades de su pueblo, aún en la persecución, aún mientras la casta realmente está toda libre de joda y a ella la tienen guardada ahí, no llora, no se queja, estudia, se prepara, confía en su pueblo. No le gana el resentimiento, no está llena de odio. Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad. Entendemos que es la mujer más capacitada, porque aparte les puedo asegurar que si fuera hombre no estaría en la situación que está. Está ahí por mina, por mina, porque se planta. Entendemos que cataliza, y lo entendemos mucho antes de que aparecieran todas estas encuestas que aparecen ahora, que la ponen primera, segunda. Ustedes imagínense que está presa, no emite opinión, no puede hacer un acto, no puede salir y sube en las encuestas”, aseveró.

“Hay que conocer la Argentina. La Argentina no son las 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. La Argentina es extensa, tiene asimetrías sociales, culturales, económicas, que los provincialismos que algunos proponen profundizan. Bajo la excusa de no tener el coraje de enfrentar al gobierno nacional, dice que sólo consiguen cosas para sus provincias. Y lo único que están consiguiendo para sus provincias es tomar deuda en dólares porque se les ha caído la coparticipación, porque se ha caído la recaudación en la Argentina, porque les han bajado los impuestos a lo que más tienen", afirmó.

“¿Por qué hay tantos argentinos endeudados entonces? Están obligados a gastar más de lo que entra porque se cayeron los ingresos y subió todo el resto. Porque muchos compatriotas, lamentablemente pensaron que cuando el presidente Milei decía que iba a bajar los impuestos pensaron que iban a bajar la luz, el gas y el agua. No, esos son servicios públicos, no son impuestos. A los impuestos se los bajaron a los que más tienen. Y habrá que desarmarlo en el Congreso Nacional, como lo hicieron con Bienes personales, uno de los pocos impuestos progresivos del sistema tributario argentino. Donde hay gente que ya ha pagado por años, adelantado Bienes personales con todas las facilidades, mientras hay argentinos y argentinas que tienen que juntar 90 mil pesos para poder pagar el gas, para no tener frío en invierno”, afirmó.

“Hay que restituir un orden de prioridades real en la Argentina. No es contra nadie, pero ahí tiene que haber prioridades, mucho más cuando contamos con los recursos naturales. Y es la tercera vez y lo voy a decir diez veces, hasta quedarme disfónico, que tenemos en la Argentina. Grábenselo a fuego. Es su país, es su patria, es su suelo. Y ustedes no pueden ser ni ajenos, ni ajenas aparte a una partecita de las enormes ganancias que se están llevando de nuestro país”, aseguró.

“Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar. La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común", continuó.

“Es necesario. Si la sociedad no se organiza mientras los demás se organizan en diferentes estamentos y lugares, le van a seguir devorando porciones de sus ingresos. Le van a seguir devorando porciones de su libertad, hasta reducirlos a meros espectadores de sus propias vidas. Nuestra sociedad tiene que volver a ser protagonista de su destino. Nuestra sociedad no puede estar ausente en la construcción de la patria (…) Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país, tenemos que volver a ser quienes realmente diagramen el destino de la patria y de nuestras vidas”, completó.