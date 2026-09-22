Si vas a la Marcha del Orgullo, prestá atención: qué pasará con la fecha por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Marcha del orgullo en Buenos Aires

La fecha de la Marcha del Orgullo quedó en el centro de una discusión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que participan de la movilización. El evento está previsto para el 7 de noviembre, un día antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, pero la administración porteña busca reprogramarlo para el 21 de noviembre.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este martes 22 de septiembre que existen conversaciones con las organizaciones para modificar la fecha y aseguró que hubo avances en las negociaciones. “Estamos en diálogo con todas las organizaciones y nos hemos puesto de acuerdo con la mayoría para postergarla unos días”, afirmó Macri en declaraciones a Radio Rivadavia. Según explicó, la propuesta de la Ciudad contempla trasladar la marcha al 21 de noviembre y garantizar los recursos necesarios para su realización.

El planteo se vinculó con el operativo de seguridad y logística que se prepara por la visita de León XIV, quien permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno nacional y las autoridades porteñas prevén un despliegue especial por las distintas actividades que tendrá el Papa, entre ellas, una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo; y otras actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Marcha del orgullo en Buenos Aires

Macri defendió la posibilidad de modificar la fecha y recordó que la Marcha del Orgullo ya había sido postergada en otra oportunidad. “No es una fecha que está escrita en piedra. El año pasado ellos ya decidieron posponerla”, sostuvo el jefe de Gobierno, quien también señaló que otros eventos masivos previstos para ese período están siendo reprogramados.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño consideró que la visita papal constituye una situación excepcional y señaló que el operativo necesario para recibirlo requiere una coordinación especial entre distintas jurisdicciones.

Marcha del Orgullo: los organizadores mantienen la fecha del 7 de noviembre

Sin embargo, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ratificó hasta el momento la convocatoria para el 7 de noviembre y rechazó el pedido de la Ciudad para trasladar el evento.

En una carta dirigida a Macri, los organizadores sostuvieron que el Gobierno porteño tiene capacidad para coordinar los dos acontecimientos y advirtieron que modificar la fecha implicaría alterar una planificación que comenzó varios meses atrás.

Uno de los principales argumentos planteados es que la movilización no reúne únicamente a participantes de la Ciudad de Buenos Aires. Según señalaron, personas de distintas provincias y del exterior ya compraron pasajes y reservaron alojamiento para asistir, mientras que artistas, sindicatos, organizaciones sociales y distintas delegaciones organizaron su participación a partir de la fecha anunciada.

La Comisión también cuestionó la posibilidad de que la Ciudad reduzca los recursos destinados al evento si finalmente la marcha se realiza el 7 de noviembre. Entre los servicios mencionados, aparecen el escenario, los baños, las ambulancias y otros dispositivos de infraestructura y logística que habitualmente acompañan la jornada.

Por ahora, no existe una nueva fecha definitiva para la Marcha del Orgullo: la Ciudad propone trasladarla al 21 de noviembre, mientras que la Comisión Organizadora mantiene la convocatoria del 7.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Qué dijo el Gobierno nacional sobre la Marcha del Orgullo

La discusión también alcanzó al Ejecutivo comandado por Milei luego de las declaraciones de Pablo Quirno, quien había señalado que la movilización estaba contemplada dentro del esquema de seguridad previsto para la visita del Papa: el canciller explicó que el operativo tendría en cuenta la realización de la marcha un día antes de la llegada de León XIV y que el objetivo era coordinar las distintas actividades para evitar inconvenientes.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos entre referentes de la comunidad LGBT+, mientras que Macri buscó diferenciar el planteo de la Ciudad del expresado. “El canciller hizo una declaración poco clara, probablemente no tenía la información porque esto lo venimos hablando con el Ministerio de Seguridad Nacional”, sostuvo el jefe de Gobierno.

La visita de León XIV implicará un despliegue de seguridad que involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de los dispositivos previstos para las actividades en Córdoba. El Gobierno nacional informó que habrá comandos especiales para coordinar el operativo durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

De esta manera, la fecha de la Marcha del Orgullo quedará sujeta al resultado de las conversaciones entre la Ciudad y las organizaciones. Mientras continúe el desacuerdo, el 7 de noviembre sigue siendo la fecha sostenida por la Comisión Organizadora, aunque el Gobierno porteño impulsa su traslado al 21.