Histórico cambio en las patentes para 2027: quiénes pagarán menos y qué autos quedarán exentos en CABA

Patentes argentinas. Foto: NA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una modificación en el Impuesto a las Patentes que comenzará a regir en 2027. Según informó la administración de Jorge Macri, ningún vehículo pagará más que este año y seis de cada diez autos tendrán una reducción en el monto del tributo.

La medida será incorporada al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que la Ciudad presentará ante la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. El esquema contempla una reducción de las alícuotas en todos los tramos del impuesto, que actualmente se calcula de manera gradual de acuerdo con el valor de cada vehículo.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno porteño, el 50% del parque automotor, equivalente a unos 824.000 vehículos, pagará menos Patentes que durante 2026. Otro 40%, unos 654.000 vehículos, mantendrá exactamente el mismo monto que abona este año.

El 10% restante, correspondiente a unos 152.000 vehículos, dejará directamente de pagar el impuesto debido a una modificación en el régimen de exención por antigüedad.

Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media", dijo Jorge Macri.

“Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto va a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, sostuvo Jorge Macri

“Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”, precisó el jefe de Gobierno porteño.

Qué autos dejarán de pagar Patentes en 2027

Uno de los cambios anunciados alcanza a los vehículos de mayor antigüedad. Actualmente, la exención de patentes en la Ciudad contempla a los autos que tienen 25 años o más. A partir de 2027, ese límite se reducirá a 20 años, por lo que los vehículos que alcancen esa antigüedad quedarán incorporados al beneficio.

El Gobierno porteño ejemplificó el impacto de la modificación con un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente paga $14.700 por boleta y dejará de abonar el impuesto desde el próximo año.

En tanto, un Volkswagen Gol modelo 2014 continuará pagando el mismo monto que durante 2026: $17.600 por boleta.

Patente de vehículo. Foto: NA.

Cuánto bajarán las Patentes de algunos modelos

La Ciudad también difundió ejemplos de vehículos que tendrán una reducción en el impuesto durante 2027. Un Renault Kwid modelo 2025, que actualmente paga $134.300 por boleta bimestral, pasará a pagar $72.000. Según el Gobierno porteño, representa una reducción del 46%.

En el caso de un Peugeot 208 modelo 2023, el monto bajará de $136.500 a $87.800 por boleta bimestral, con una reducción del 35%.

Para un Fiat Cronos modelo 2020, el impuesto pasará de $110.900 a $56.800 por boleta, lo que implica una baja del 49%.

Los valores finales dependerán del vehículo y de su valuación dentro del esquema utilizado por la Ciudad para calcular el impuesto.

Patentes: qué pasará con los autos eléctricos e híbridos

El Gobierno porteño también confirmó que los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago de Patentes.

En el caso de los híbridos, se mantendrá el esquema vigente: tendrán una exención total durante los primeros dos años. A partir del tercer año comenzarán a pagar progresivamente el impuesto, hasta alcanzar el monto completo desde el sexto año.

Patente de vehículo. Foto: NA.

Las otras medidas fiscales anunciadas por la Ciudad

La reducción de patentes forma parte del paquete de medidas incluido en el Presupuesto 2027 presentado por la administración porteña.

Según anunció Jorge Macri, también se contempla volver a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles, restaurantes y librerías, además de una exención de la Contribución por Publicidad para miles de PyMEs porteñas.

A su vez, el proyecto prevé una reducción del 30% en la plusvalía, con el objetivo declarado por la gestión porteña de incentivar la construcción, la inversión y el empleo.

El Gobierno de la Ciudad vinculó estas medidas con un proceso de reducción del gasto y cambios en la estructura administrativa iniciado en diciembre de 2023. Según sus propios datos, la planta administrativa se redujo en 8.954 cargos, se eliminaron 359 cargos gerenciales y se disolvieron seis fondos y fideicomisos.

Jorge Macri sostuvo que esas modificaciones permitieron generar un excedente financiero para avanzar con la reducción de impuestos y afirmó que el Presupuesto 2027 busca mantener el equilibrio fiscal mientras reduce la presión tributaria sobre determinados sectores.

“La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica, es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos”, sostuvo.