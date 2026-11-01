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Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO: “Se puede trabajar juntos”

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de gobierno porteño estuvieron en el escenario donde el pontífice dará una misa, en el Monumento de los españoles.

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Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.
Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorrieron las obras para la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recorrió junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, las obras del escenario donde el papa León XIV dará una misa, en el Monumento de los españoles ubicado en Palermo.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó la hermana del presidente y agradeció a los equipos de las distintas jurisdicciones por el avance de los trabajos.

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.
Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorrieron las obras para la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

“Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante”, sumó.

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Por otro lado, Karina Milei también agradeció a las provincias de Buenos Aires y Córdoba e informó que “en todos los lugares estamos avanzando” para recibir al sumo pontífice.

Finalmente, pidió disculpas a los porteños por las molestias que generan las obras y señaló que se trata de “un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.
Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorrieron las obras para la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño adelantó que desde Olleros hasta el Monumento a los Españoles habrá pantallas y audio para que todos aquellos que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar, como si estuvieran a pocos metros.

“El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó Jorge Macri.

Y completó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional”.

Por el lado del Gobierno de la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

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