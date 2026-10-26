Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil: “Un auténtico 17 de Octubre electoral”

La victoria le permitirá iniciar su cuarto mandato presidencial el 1° de enero de 2027. Foto: Prensa

Cristina Fernández de Kirchner felicitó a Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil después de que derrotara al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje. A través de su cuenta oficial de Twitter, la expresidenta celebró el resultado electoral, destacó la participación de los brasileños y comparó la jornada con el 17 de Octubre de 1945, una fecha central en la historia del peronismo.

“Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió Cristina Kirchner al comienzo de su publicación.

Luego, se dirigió directamente al mandatario reelecto. “Y después... a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, dijo Cristina. El tuit fue publicado poco después de confirmarse la victoria de Lula y fue una de las primeras reacciones de dirigentes políticos argentinos ante el resultado del balotaje.

La referencia elegida por Cristina Kirchner remite al 17 de octubre de 1945, cuando una movilización de trabajadores llegó a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón. Esa jornada se convirtió en un acontecimiento fundacional del movimiento peronista y actualmente se conmemora como el Día de la Lealtad.

Al utilizar esa comparación, la expresidenta vinculó la victoria electoral de Lula con la movilización popular y el protagonismo de los trabajadores, dos elementos presentes en la tradición política del peronismo y del Partido de los Trabajadores brasileño.

Cabe resaltar el componente personal del mensaje escrito: Cristina Kirchner y Lula mantienen una relación política de varias décadas marcada por sus coincidencias durante los gobiernos kirchneristas y las presidencias del dirigente brasileño.

Cristina Kirchner se reunió con Lula da Silva. Foto: Prensa

Cómo fue el balotaje en Brasil que le dio a Lula su cuarto mandato

La elección presidencial de este domingo enfrentó a Lula da Silva, candidato del PT, y Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL). El mandatario consiguió revertir la ventaja inicial de su adversario durante el escrutinio y obtuvo la reelección en una votación ajustada.

Durante el recuento, Bolsonaro llegó a encabezar los resultados parciales, pero Lula pasó al frente cuando se había contabilizado aproximadamente la mitad de las secciones electorales. Con el 91,5% escrutado, el presidente reunía el 51,62% de los votos válidos, frente al 48,38% de su rival, una diferencia de más de 3,6 millones de sufragios.

Con este resultado, Lula iniciará su cuarto mandato presidencial, después de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y de regresar al poder en 2023.