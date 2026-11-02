comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027: “¿Por qué no?”

La expresidenta no descartó competir nuevamente por la Presidencia cuando recupere sus derechos políticos. Con una frase contundente, volvió a instalar su futuro electoral en el centro de la discusión y generó repercusiones dentro del peronismo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia.
Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política argentina tras referirse a una eventual candidatura presidencial en las elecciones de 2027. Lejos de rechazar esa posibilidad, la exmandataria dejó abierta la puerta a competir nuevamente si logra recuperar sus derechos políticos.

Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió al ser consultada sobre su futuro electoral. La frase fue suficiente para reactivar las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar en los próximos comicios.

La declaración adquiere especial relevancia porque Cristina Kirchner continúa siendo una de las dirigentes más influyentes del peronismo. Cada una de sus intervenciones repercute tanto en la interna de la oposición como en la agenda política nacional.

Cristina Kirchner volvió a hablar de una posible candidatura

La expresidenta no confirmó que vaya a competir en 2027, pero tampoco descartó esa alternativa. Su respuesta colocó el tema en el terreno de las posibilidades y abrió un debate que parecía todavía lejano.

Contenido Recomendado

Máximo Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

Máximo Kirchner apuntó contra Milei, defendió a Cristina y pidió unidad al peronismo de cara a 2027.

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil: “Un auténtico 17 de Octubre electoral”

El calendario electoral comenzó así a aparecer en las conversaciones políticas mucho antes de la presentación formal de alianzas y postulantes. En ese escenario, las palabras de Cristina Kirchner fueron interpretadas como una señal hacia la militancia y los diferentes sectores del Partido Justicialista.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner. Foto: NA

También representan un mensaje para los dirigentes que ya analizan cómo se reorganizará la oposición durante los próximos años.

Por el momento, no existe una candidatura oficial ni una definición electoral concreta. La propia exmandataria condicionó cualquier posibilidad a la recuperación de sus derechos políticos, un elemento determinante para evaluar si podría presentarse efectivamente.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre las elecciones de 2027

La frase de la exjefa de Estado tuvo un impacto inmediato porque combinó cautela con una clara decisión de no abandonar la disputa política. En lugar de rechazar la hipótesis, eligió responder con una pregunta que rápidamente adquirió peso propio.

El “¿por qué no?” alimentó las expectativas de sus seguidores y volvió a instalar una cuestión central: qué lugar ocupará Cristina Kirchner en la construcción electoral del peronismo de cara a 2027.

Su participación podría adoptar diferentes formas. La expresidenta podría aspirar a una candidatura, respaldar a otra figura o intervenir en la conformación de una propuesta opositora. Sin embargo, todas esas alternativas pertenecen por ahora al terreno de las especulaciones.

El antecedente de Cristina Kirchner como presidenta

Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta por primera vez en 2007 y posteriormente consiguió la reelección. Su segundo mandato comenzó el 10 de diciembre de 2011.

Ese recorrido explica por qué cualquier referencia a una nueva postulación genera repercusiones inmediatas. Su figura todavía conserva un fuerte nivel de identificación entre una parte del electorado, mientras provoca un marcado rechazo en otros sectores.

Esa polarización la mantiene como una protagonista central incluso cuando no ocupa un cargo electivo. Sus definiciones suelen influir sobre el posicionamiento de legisladores, gobernadores, intendentes, organizaciones sociales y dirigentes vinculados con el peronismo.

La carrera presidencial hacia 2027 comenzó antes de lo esperado

Aunque todavía falta tiempo para las próximas elecciones, la discusión por las candidaturas comenzó a ganar terreno. Las declaraciones de la exmandataria aceleraron una conversación que involucra liderazgos, alianzas y estrategias partidarias.

El peronismo deberá resolver si buscará renovar sus principales figuras o si volverá a apoyarse en dirigentes con experiencia presidencial. Dentro de ese armado, el papel de Cristina Kirchner será observado con atención.

Por ahora no hay una postulación confirmada. Sin embargo, su frase dejó instalada una certeza: Cristina Kirchner no considera terminado su recorrido electoral. Una eventual candidatura dependerá de su situación jurídica, del escenario político de 2027 y de las decisiones que adopte el espacio opositor.

Cristina Fernández de KirchnerPolíticoCandidatos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

    Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

  2. El Gobierno no consigue los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las PASO:cómo sigue la negociación con los gobernadores

    El Gobierno no consigue los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las PASO: cómo sigue la negociación con los gobernadores

  3. Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

    Papa León XIV en Argentina: el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

  4. El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

    El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

  5. Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

    Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027: “¿Por qué no?”

Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

Presupuesto 2027:el Gobierno acelera las negociaciones, pero sus aliados ponen condiciones para acompañarlo

Elecciones en Bariloche:la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

Economía

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

ANSES confirmó las fechas de noviembre: cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

Internacionales

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

China continúa con una notable baja de natalidad

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio