comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Así lo confirmó el líder de la Cámpora en declaraciones a Infobae. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, afirmó.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco.
Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Máximo Kirchner afirmó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata en la próximas elecciones presidenciales.

“Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, aseguró el diputado nacional en una entrevista en Infobae al Mediodía.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez.
Cristina Fernández de Kirchner. Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez.

El líder de La Cámpora dio detalles además del estado de la causa por la condena en contra de la ex mandataria y su pedido para que se le restituyan sus derechos políticos y civiles. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, señaló, en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, sostuvo.

Contenido Recomendado

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027:“Cuenten conmigo”

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027: “Cuenten conmigo”

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino: de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027
Cristina Fernandez kirchner
Cristina Fernandez kirchner

En ese contexto señaló que en los jóvenes y los sectores populares el respaldo a Cristina Kirchner está creciendo, incluso según medios que considera críticos al peronismo. “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue”, sentenció.

Más adelante, consideró que la sanción accesoria resulta más gravosa que la pena principal. Sobre el mapa de alianzas del Partido Justicialista, el diputado reconoció la existencia de diferentes corrientes internas y en ese contexto criticó la adopción de posturas pragmáticas que no generen los resultados previstos.

Máximo Kirchner. Foto: Instagram / maximockirchner.

En materia de análisis electoral, Kirchner realizó una autocrítica sobre los comicios de 2023 al señalar que en su espacio se subestimó el crecimiento de Javier Milei, a diferencia de la advertencia temprana realizada por la propia Cristina Fernández.

Elecciones 2027Máximo KirchnerCristina Fernández de Kirchner
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas:llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

    Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas: llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

  2. Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

    Giro en la causa $LIBRA: la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

  3. La Justicia porteña revocó el fallo que había declarado inconstitucional el Régimen Penal Juvenil:la jueza De Marinis fue apartada del caso

    La Justicia porteña revocó el fallo que había declarado inconstitucional el Régimen Penal Juvenil: la jueza De Marinis fue apartada del caso

  4. Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

    Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

  5. Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

    Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Economía

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Internacionales

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos: una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi:15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”