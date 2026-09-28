Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco. Foto: Prensa

Máximo Kirchner afirmó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata en la próximas elecciones presidenciales.

“Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, aseguró el diputado nacional en una entrevista en Infobae al Mediodía.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez.

El líder de La Cámpora dio detalles además del estado de la causa por la condena en contra de la ex mandataria y su pedido para que se le restituyan sus derechos políticos y civiles. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, señaló, en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, sostuvo.

Cristina Fernandez kirchner

En ese contexto señaló que en los jóvenes y los sectores populares el respaldo a Cristina Kirchner está creciendo, incluso según medios que considera críticos al peronismo. “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue”, sentenció.

Más adelante, consideró que la sanción accesoria resulta más gravosa que la pena principal. Sobre el mapa de alianzas del Partido Justicialista, el diputado reconoció la existencia de diferentes corrientes internas y en ese contexto criticó la adopción de posturas pragmáticas que no generen los resultados previstos.

Máximo Kirchner. Foto: Instagram / maximockirchner.

En materia de análisis electoral, Kirchner realizó una autocrítica sobre los comicios de 2023 al señalar que en su espacio se subestimó el crecimiento de Javier Milei, a diferencia de la advertencia temprana realizada por la propia Cristina Fernández.