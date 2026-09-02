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Sergio Uñac advirtió por la morosidad de las familias en San Juan más allá del “boom minero”

“Si esta provincia está así, cómo estarán las otras”, afirmó el ex gobernador y actual senador nacional.

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El ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac.
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El ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, advirtió por el alto endeudamiento y la morosidad en las familias de su provincia, pese al “boom minero” que describen desde la Casa Rosada.

“Hay un gran problema económico que se está viendo familia tras familia con el alto endeudamiento y la morosidad. Ayer salieron publicados los últimos informes y de las ocho ciudades más endeudas cuatro son de la provincia de San Juan y si supuestamente para la sociedad argentina San Juan está viviendo el boom minero en este último tiempo, si la provincia está así, cómo estarán las otras provincias”, afirmó en declaraciones a Radio del Plata.

La advertencia del senador se explica porque su provincia aparece entre los cinco distritos con mayores niveles de incumplimiento en el pago de los créditos tomados por las familias. Según un análisis del Centro de Estudios de la Ciudad, elaborado a partir de datos oficiales del BCRA y Cendeu, San Juan registra una tasa de morosidad del 20,5%.

Fue Gobernador de la Provincia de San Juan entre 2015 y 2023
Sergio Uñac, Senador Nacional. Foto: NA

El crecimiento de las deudas impagas entre los hogares argentinos, especialmente en préstamos otorgados mediante billeteras virtuales y otras empresas fintech, se convirtió en uno de los principales argumentos utilizados por la oposición para cuestionar la política económica del Gobierno. Desde el oficialismo responden que se trata de compromisos asumidos voluntariamente entre privados.

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En ese contexto, y ante la presión de los bloques opositores, el oficialismo comenzará este miércoles a debatir en comisión distintas iniciativas vinculadas con el aumento del endeudamiento familiar.

La decisión se produjo después de que la oposición solicitara una sesión especial para el 9 de septiembre, con el objetivo de abordar este tema y la situación de la discapacidad. Frente a esa convocatoria, La Libertad Avanza ordenó reunir a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para iniciar el tratamiento de ambas cuestiones.

En esa línea, Uñac también sostuvo que hay otros “grandes problemas” que dejaría la gestión libertaria. “Un segundo problema es un grave problema de infraestructura. Está a la vista que no se puede transitar en el país, hay obras emblemáticas que han sido paralizadas. Y tercero es un gran problema laboral afectado por los anteriores”, afirmó.

Y sumó: “Hay una crisis social porque la sociedad y las familias no están bien y una gran crisis moral atravesado por el método de resolución que tiene el Presidente que es el insulto”.

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