La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”. Foto: NA/REUTERS

Tras los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos que le dieron al Partido Demócrata una victoria que logró arrebatarle el control del Congreso a los republicanos, la expresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, publicó un irónico mensaje a través de su cuenta X. “Beautiful morning” (“hermosa mañana”), escribió.

El tuit de Cristina Kirchner horas después de conocerse la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término. Foto: X/@CFKArgentina

Sin mayor detalle que solo esas dos palabras en inglés, la expresidenta se habría hecho eco de los comicios estadounidenses, que le permitieron a los demócratas obtener mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

La contundente derrota de los republicanos en las elecciones de medio término

Los demócratas recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El resultado modificará el equilibrio de poder en Washington y dejará al presidente Donald Trump frente a un Congreso dominado por la oposición, con capacidad para condicionar sus principales decisiones políticas.

La victoria demócrata se extendió por distintos estados tradicionalmente republicanos y reflejó el malestar de una parte del electorado con la situación económica, el aumento del costo de vida, los aranceles comerciales y la guerra contra Irán. El conflicto militar tuvo un impacto directo en los precios de los combustibles y se convirtió en uno de los factores que perjudicaron al oficialismo durante la campaña.

Donald Trump reconoció la derrota republicana en las midterms. Foto: REUTERS

Tras conocerse los resultados, Trump adoptó un tono conciliador y aseguró que estaba dispuesto a reconocer la derrota. En declaraciones a The New York Times, afirmó que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar el resultado electoral. También reconoció el desempeño de sus adversarios en una entrevista con Fox News: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco”.

Sin embargo, el mandatario intentó despegarse del resultado adverso de su partido. “No lo veo como un ataque personal”, sostuvo. También admitió que la guerra contra Irán contribuyó a la derrota republicana, aunque defendió la intervención militar.

Qué podrá hacer la oposición contra el Gobierno de Donald Trump

El nuevo escenario legislativo representa un problema para la Casa Blanca. Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán herramientas para bloquear iniciativas republicanas, obstaculizar nombramientos de jueces y altos funcionarios e impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración. Entre los temas que podrían quedar bajo escrutinio figuran la guerra contra Irán, la aplicación de las políticas migratorias y las denuncias de corrupción contra integrantes del Gobierno.

De todos modos y pese a sus primeras declaraciones conciliadoras, Trump volvió a cuestionar el resultado electoral y buscó responsabilizar a otros factores por la derrota republicana. En sus redes sociales afirmó que su partido habría ganado “por goleada” si él hubiera sido candidato. Durante la campaña, el presidente había pedido a sus seguidores que votaran como si su nombre también apareciera en las papeletas.

Además, reiteró su advertencia de utilizar el veto presidencial contra las iniciativas que impulse el Congreso bajo control demócrata. Para reforzar su mensaje, publicó una fotografía de una gorra roja de béisbol con una única palabra: “VETO”.

La victoria opositora abre así una nueva etapa de tensión entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo. Con el control del Senado y la Cámara de Representantes, los demócratas tendrán capacidad para investigar al Gobierno, condicionar su agenda y convertir los últimos dos años de la presidencia de Trump en un período de fuertes disputas políticas.

Cambia la composición del Congreso tras las midterms. Foto: REUTERS

De dónde sale la frase “hermosa mañana”

La frase “Hermosa mañana, ¿verdad?”, que se convirtió en un clásico de las redes sociales y del fútbol argentino, tiene su origen en una película protagonizada por Guillermo Francella y Emilio Disi. Se trata de Los Extermineitors, una comedia estrenada en 1989.

En la escena, el personaje de Francella aparece con pantalón blanco, camisa floreada y anteojos oscuros. Después de cumplir una misión, sale de su casa con una actitud eufórica y pronuncia la frase con un tono irónico y festivo. La expresión surgió de una improvisación del actor que finalmente quedó en la película.

Con el paso de los años, el fragmento se transformó en un fenómeno viral y pasó a formar parte del folclore futbolero. Hinchas, jugadores y hasta la Selección Argentina adoptaron el meme para celebrar victorias, títulos y cargadas a los rivales, especialmente durante la mañana posterior a un triunfo importante.

De alguna manera, Cristina Kirchner adoptó esta frase y la mutó al inglés, para quizá plegarse al festejo demócrata frente a la contundente victoria que obtuvieron en estas elecciones de medio término.