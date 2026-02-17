Canal 26
martes, 17 de febrero de 2026, 10:57
Las papas rejilla tienen una textura y un sabor diferente al resto.
Las papas rejilla tienen una textura y un sabor diferente al resto. Son de las más elegidas en los bodegones y suelen llegar a la mesa cargadas de queso o salsas que potencian completamente su sabor.

El secreto para que queden crujientes y deliciosas no está solo en su corte con mandolina, sino también en el tratamiento previo y en la fritura. Uno de los pasos más importantes es lavarlas para quitarles el exceso de almidón y secarlas muy bien antes de freírlas, ya que eso garantiza que queden bien crocantes.

Para lograr un resultado bien estilo bodegón, se recomienda mezclar distintos quesos y llevarlas al horno hasta que se gratinen por encima de las papas. También se puede sumar una salsa a elección y un toque de perejil fresco para darles el toque final irresistible.

Cómo tener unas papas rejilla estilo bodegón. Foto: Freepik

Ingredientes para unas papas rejilla crocantes y sabrosas

  • 4 papas medianas.
  • Aceite de girasol.
  • Sal, pimienta, pimienta de cayena y ajo en polvo.
  • 200 g de queso reggianito.
  • 100 g de queso azul.
  • 200 g de queso tipo Mar del Plata.
  • 100 g de queso blanco.
  • 2 tazas de salsa bolognesa.
  • Perejil fresco.

Paso a paso para hacer las papas rejilla gratinadas estilo bodegón

  1. Pelar las papas y cortarlas en forma de rejilla con una mandolina. Colocarlas en un bowl con abundante agua y lavarlas muy bien para retirar el exceso de almidón.
  2. Escurrirlas y secarlas completamente con un repasador limpio o papel de cocina.
  3. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén bien doradas y crocantes.
  4. Retirarlas con una espumadera o araña y colocarlas en un bowl profundo. Condimentar a gusto mientras aún están calientes.
  5. Agregar los quesos rallados y mezclar bien. Pasar la preparación a un recipiente más pequeño, previamente enmantecado o aceitado, apto para horno.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, o hasta que los quesos estén completamente derretidos y gratinados.
  7. Servir en un plato, cubrir con salsa bolognesa y añadir queso blanco por encima.
  8. Finalizar con perejil fresco picado y servir bien caliente.
Para lograr un resultado bien estilo bodegón, se recomienda mezclar distintos quesos y llevarlas al horno hasta que se gratinen por encima de las papas. Foto: Freepik

Tres tips importantes para tener unas papas rejilla estilo bodegón

  • Lavado y secado:

Después de cortarlas, lavarlas en profundidad para quitar el exceso de almidón y secarlas completamente antes de freírlas. Si quedan húmedas, no se doran bien y pierden crocancia.

  • Doble fritura:

Primero hay que cocinarlas a temperatura media (160 °C) sin dorarlas. Retirarlas, dejarlas reposar unos minutos y luego freírlas nuevamente a 180 °C hasta que estén bien doradas. Este paso es clave para que queden bien crujientes por fuera y tiernas por dentro.

  • Sal y gratinado en el momento justo:

Salarlas apenas salen del aceite y llevarlas al horno solo el tiempo necesario para que el queso se derrita y gratine. Si se pasan de horno, se humedecen y pierden textura.

Con esos tres pasos bien hechos, ¡quedan nivel bodegón sin fallas!