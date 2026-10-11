Dani García, chef: “Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite” Foto: Gemini

Las verduras salteadas pueden perder textura y soltar demasiado líquido si no se cocinan correctamente. El reconocido chef español Dani García compartió una técnica sencilla para evitar que queden aguadas: primero hay que cocinarlas en la sartén sin aceite y recién después incorporar la materia grasa.

La clave está en controlar la humedad que liberan durante la cocción. Al colocar las verduras en una sartén caliente y dejarlas unos minutos antes de sumar el aceite, parte del agua se evapora y los ingredientes ganan firmeza.

El paso a paso para saltear verduras sin que suelten agua

Este método es especialmente útil con verduras ricas en agua, como los champiñones. Si se amontonan en una sartén fría o se agrega aceite desde el principio, terminan más hervidos que dorados.

Los champiñones pueden transformarse en un plato irresistible. Foto: Gemini

El chef recomienda usar una sartén amplia y no llenarla demasiado, para que la evaporación sea más eficiente. Una vez que las verduras hayan soltado parte de su humedad y el líquido se haya evaporado, es momento de sumar el aceite para favorecer el dorado y potenciar el sabor.

Consejos para lograr la textura ideal

El tiempo de cocción varía según el tipo de verdura, el tamaño de los trozos y la temperatura. Algunas, como las zanahorias, necesitan más minutos para ablandarse, mientras que otras se cocinan rápido.

El objetivo es evitar que las verduras queden sumergidas en el líquido que desprenden y lograr una textura más firme, con una superficie dorada y un sabor concentrado. Así, el salteado queda perfecto y las verduras mantienen su atractivo.