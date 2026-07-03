Retiran más de 650.000 bolsas de papas fritas por posible salmonella: qué marcas están afectadas

Papas fritas Foto: Freepik

Un importante retiro de alimentos encendió las alarmas entre consumidores de Estados Unidos. Utz Quality Foods, LLC anunció el retiro voluntario de variedades específicas de papas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella, una bacteria asociada a enfermedades transmitidas por alimentos. La medida fue publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, el 4 de mayo de 2026.

La advertencia tomó mayor relevancia luego de que la FDA clasificara el caso dentro de su nivel de mayor riesgo, conocido como retiro Clase I, una categoría que se aplica cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo o exposición a un producto pueda causar consecuencias graves para la salud.

Por qué se inició el retiro de estas papas fritas

Según el aviso oficial, el retiro se originó después de que Utz fuera notificada de que un condimento utilizado en algunos productos contenía leche en polvo seca proveniente de California Dairies, Inc. y suministrada por un proveedor externo, con posible presencia de Salmonella.

La empresa aclaró que los lotes de condimento afectados dieron negativo en las pruebas de Salmonella antes de ser utilizados, pero decidió avanzar con el retiro como medida preventiva. Hasta el momento del aviso, Utz informó que no había recibido reportes de enfermedades vinculadas con los productos retirados.

Qué productos están incluidos en la alerta sanitaria

El retiro alcanza únicamente a variedades concretas de papas fritas Zapp’s y Dirty, no a todos los productos de la compañía. Entre los productos mencionados por la FDA figuran presentaciones de Zapp’s Bayou Blackened Ranch, Zapp’s Salt and Vinegar, Zapp’s Big Cheezy, Dirty Salt and Vinegar, Dirty Maui Onion y Dirty Sour Cream and Onion.

Papas fritas de marca Zapp’s Foto: Amazon

Los paquetes involucrados incluyen diferentes tamaños, como bolsas de 1.5 oz, 2 oz, 2.5 oz y 8 oz, con fechas de consumo preferente que, según los listados oficiales, se ubican principalmente entre fines de julio y agosto de 2026.

Qué deben hacer los consumidores si compraron estos productos

La recomendación central para quienes tengan alguna de estas papas fritas en su casa es no consumirlas. Los consumidores deben revisar el nombre del producto, el tamaño del paquete, el código UPC, la fecha “Best By” y el código de lote para verificar si coincide con los productos incluidos en el retiro.

En caso de encontrar una bolsa afectada, lo más seguro es desechar el producto o comunicarse con la empresa para solicitar información sobre el reembolso. Utz informó que el retiro se limita exclusivamente a los artículos identificados en el aviso y que no incluye otros snacks producidos por la compañía.

Cuáles son los síntomas de una infección por Salmonella

La Salmonella puede causar una enfermedad conocida como salmonelosis. De acuerdo con la FDA, los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre y cólicos abdominales. En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre cuatro y siete días.

Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar cuadros más severos. Los grupos con mayor riesgo incluyen niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado. La FDA advierte que en casos graves pueden presentarse fiebre alta, sangre en las heces, letargo y complicaciones que requieren atención médica.

Por qué un retiro Clase I genera tanta preocupación

La clasificación Clase I es la más alta dentro del sistema de alertas de la FDA. Este tipo de categorización no significa necesariamente que haya personas enfermas, sino que la autoridad considera que el riesgo potencial del producto amerita una respuesta urgente y prioritaria.

Papas fritas Foto: Freepik

En este caso, el foco está puesto en evitar que los consumidores ingieran productos elaborados con un ingrediente vinculado a un retiro mayor asociado a leche en polvo con posible riesgo de Salmonella. La propia FDA incluyó los retiros relacionados con leche en polvo de California Dairies Inc. dentro de su sección de major product recalls de 2026.

Cómo revisar si una bolsa está afectada

Para comprobar si una bolsa forma parte del retiro, los consumidores deben mirar la parte del envase donde aparecen los datos de trazabilidad. Es clave comparar cuatro elementos: marca, sabor, tamaño y código de lote. También se debe revisar la fecha de consumo preferente indicada como “Best By”.

Si cualquiera de esos datos coincide con el listado oficial de la FDA, la recomendación es no probar el producto, no compartirlo y no usarlo en preparaciones caseras. Aunque el alimento no tenga mal olor, sabor extraño o cambios visibles, la Salmonella puede estar presente sin alterar la apariencia del producto. FoodSafety.gov recuerda que los alimentos contaminados con Salmonella u otros gérmenes dañinos suelen verse, oler y saber normales.

Una medida preventiva que busca evitar nuevos casos

El retiro de estas papas fritas se suma a una cadena de alertas vinculadas a ingredientes utilizados en alimentos procesados. La FDA mantiene actualizada una base de datos pública con retiros, alertas de seguridad y productos retirados del mercado para que consumidores y comercios puedan consultar la información oficial.

Por ahora, la clave para los compradores es actuar rápido: revisar la despensa, identificar los lotes afectados y evitar el consumo. Aunque no se hayan reportado enfermedades asociadas a estas papas fritas, las autoridades sanitarias recomiendan tomar el retiro con seriedad para reducir cualquier riesgo innecesario.