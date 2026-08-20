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Día Mundial de la Papa Frita: los locales que tienen 2x1, porciones gratis y opciones por sólo $1.000 hoy jueves 20 de agosto

Distintas cadenas de comida rápida se suman a la celebración con ofertas especiales para todos los bolsillos, desde porciones a precio promocional hasta descuentos y opciones sin costo adicional.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las papas fritas son protagonistas de las promociones especiales por el Día Mundial de la Papa Frita.
Las papas fritas son protagonistas de las promociones especiales por el Día Mundial de la Papa Frita. Foto: Freepik.
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El Día Mundial de la Papa Frita 2026 llegó con promociones para todos los bolsillos. Este jueves 20 de agosto, distintas cadenas de comida rápida de Argentina se sumaron a la celebración con ofertas que incluyen papas fritas a $1.000, promociones 2x1 y hasta porciones gratuitas al comprar un combo.

Desde las clásicas papas doradas y crocantes hasta versiones con queso o panceta, las opciones son variadas. Para quienes quieran aprovechar los descuentos, estas son las principales promociones disponibles durante la jornada.

Las promociones tienen vigencia durante este jueves y están sujetas a la disponibilidad de cada local. Foto: Freepik.

1. Williamsburg: papas fritas a $1.000

Williamsburg lanzó una de las promociones más económicas para celebrar el Día Mundial de la Papa Frita. Durante este jueves, los clientes pueden conseguir una porción de papas fritas por $1.000.

La cadena promocionó la oferta en sus redes sociales con el mensaje: “Si no tenés un mango, no es excusa”, en referencia al precio especial elegido para la jornada.

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De esta manera, quienes quieran darse un gusto sin gastar demasiado pueden acceder a una porción de papas fritas a un precio promocional.

Williamsburg ofrece papas fritas a $1.000 durante este jueves 20 de agosto. Foto: Instagram / @williamsburg_ba.

2. Wendy’s: 2x1 en papas medianas con un voucher casero

Wendy’s apostó por una propuesta diferente para celebrar esta fecha. La cadena ofrece un 2x1 en papas medianas, aunque para acceder a la promoción hay que presentar un voucher hecho a mano.

La mecánica es sencilla: los clientes deben tomar cualquier papel —puede ser una servilleta, un recorte de cuaderno o una hoja— y escribir a mano la frase “Vale por un 2x1 en papas medianas”.

El cupón debe presentarse en la caja para acceder al beneficio. La promoción permite un voucher por persona y es válida únicamente durante este jueves 20 de agosto en los locales de Wendy’s de todo el país.

Wendy's celebra la fecha con una promoción 2x1 en papas medianas. Foto: Instagram / wendys_ar.

3. Mr. Tasty: 2x1 en papas fritas chicas

Otra alternativa para aprovechar el Día Mundial de la Papa Frita es la propuesta de Mr. Tasty.

La cadena ofrece un 2x1 en su bandeja de papas fritas chicas, una promoción disponible durante la jornada en sus distintas sucursales del país.

La oferta puede ser una opción para compartir entre dos personas y disfrutar de una porción adicional sin pagar el precio completo de ambas.

Mr. Tasty se suma a la jornada con un 2x1 en su bandeja de papas fritas chicas. Foto: mrtasty.ok.

4. Extremas: papas fritas gratis con cualquier combo

Extremas eligió una modalidad diferente. En lugar de ofrecer un descuento, la cadena decidió regalar las papas fritas a quienes compren un combo.

La promoción es válida durante este jueves 20 de agosto y permite obtener papas fritas gratis con la compra de cualquier combo en cualquiera de sus sucursales.

Así, quienes tenían pensado comprar un menú completo pueden aprovechar la celebración para sumar las papas sin pagar un costo adicional.

Extremas regala las papas fritas con la compra de cualquier combo durante el Día Mundial de la Papa Frita. Foto: Instagram / hamburguesasextremasoficial.

¿Hasta cuándo están disponibles las promociones por el Día Mundial de la Papa Frita?

Las ofertas mencionadas tienen vigencia exclusiva durante el jueves 20 de agosto de 2026, aunque están sujetas a las condiciones y disponibilidad de cada local.

Por tratarse de una fecha especial, algunas sucursales podrían registrar una alta demanda. Por eso, se recomienda consultar previamente las redes sociales de cada cadena o comunicarse con el local elegido para confirmar la disponibilidad de la promoción.

Con opciones desde $1.000 hasta papas gratis y promociones 2x1, el Día Mundial de la Papa Frita ofrece distintas alternativas para disfrutar de uno de los acompañamientos favoritos de los argentinos sin gastar de más.

TurismoPapas fritasComidas rápidas
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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