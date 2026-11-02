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A los 49 años, un estudiante argentino convirtió maples de huevos en ladrillos ecológicos: patentó su invento y superó pruebas de laboratorio

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, y utiliza un aglutinante de origen orgánico. El material ofrece propiedades de aislación térmica y acústica, y podría utilizarse en cerramientos interiores de viviendas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.
A los 49 años, un estudiante argentino convirtió maples de huevos en ladrillos ecológicos. Foto: medios.unne.edu.ar
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Una idea que nació en un aula universitaria de Corrientes terminó convirtiéndose en un invento con potencial para transformar la construcción sustentable en Argentina. José Daniel Fernández, un estudiante de 49 años de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), desarrolló ladrillos ecológicos a partir de maples de huevos reciclados.

Después de más de un año de investigación, su creación obtuvo una patente y resultados positivos en pruebas de laboratorio que evaluaron su resistencia y capacidad aislante.

De un trabajo universitario a un invento patentado: la historia del estudiante argentino

Todo comenzó con una consigna académica. Fernández, estudiante de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, debía desarrollar un proyecto para aprobar una materia. Sin embargo, decidió ir más allá y buscar una solución para aprovechar residuos que habitualmente terminan en la basura.

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.
Fernández realizó experimentos, modificó mezclas y enfrentó numerosos inconvenientes técnicos. Foto: medios.unne.edu.ar

Así surgió la posibilidad de utilizar maples de huevos, fabricados principalmente con fibras de papel reciclado, como materia prima para elaborar bloques destinados a determinadas aplicaciones constructivas. El objetivo era encontrar una alternativa de menor impacto ambiental, capaz de aprovechar materiales descartados y reducir la utilización de recursos convencionales.

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El camino estuvo lejos de ser sencillo. Durante más de un año, Fernández realizó experimentos, modificó mezclas y enfrentó numerosos inconvenientes técnicos. Finalmente, consiguió patentar su desarrollo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un avance que permitió darle protección legal a su invención.

Cómo se fabrican los ladrillos ecológicos con maples de huevos reciclados

La particularidad de estos ladrillos está en su composición. Su ingrediente principal son las fibras recuperadas de los maples de huevos, que se combinan con un aglutinante de origen orgánico desarrollado por el propio estudiante para mantener unido el material.

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.
Su ingrediente principal son las fibras recuperadas de los maples de huevos, combinados con un aglutinante. Foto: medios.unne.edu.ar

La mezcla incorpora dextrina, un derivado del almidón de mandioca, bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua. Estos componentes permiten obtener bloques compactos sin recurrir a los procesos tradicionales de cocción utilizados en la fabricación de determinados ladrillos convencionales.

La ausencia de cocción representa una de las principales ventajas ambientales del proyecto, debido a su potencial para disminuir el consumo energético durante la producción. No obstante, todavía sería necesario evaluar todo el proceso industrial para determinar cuánto podría reducirse efectivamente su huella de carbono frente a otros materiales.

Resistencia, aislación térmica y acústica: las pruebas que superó el invento argentino

Para conocer las posibilidades reales de utilización, Fernández sometió sus ladrillos a tres evaluaciones realizadas en laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la UNNE. Los estudios analizaron resistencia a la compresión, conductividad térmica y aislación acústica, siguiendo procedimientos basados en normas IRAM y ASTM.

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.
Los estudios analizaron resistencia a la compresión, conductividad térmica y aislación acústica. Foto: medios.unne.edu.ar

Los resultados indicaron que el material podría utilizarse en cerramientos interiores y soluciones de acondicionamiento térmico y acústico para viviendas unifamiliares. Sin embargo, no está planteado como sustituto de ladrillos estructurales destinados a soportar grandes cargas, una distinción fundamental para comprender sus aplicaciones.

Uno de los resultados más alentadores apareció en la evaluación térmica. Según explicó Fernández a UNNE Medios, el material mostró un comportamiento aislante superior al de materiales convencionales incluidos en las comparaciones. En las pruebas acústicas, además, obtuvo prestaciones similares a las del poliestireno expandido, conocido como telgopor.

El futuro de los ladrillos reciclados: el desafío de llevarlos a la construcción de viviendas

Aunque los ensayos representaron un avance importante, el proyecto todavía tiene desafíos pendientes antes de incorporarse ampliamente al mercado de la construcción. Entre ellos aparece la necesidad de avanzar en las evaluaciones técnicas y los procedimientos de certificación correspondientes.

El desarrollo de José Daniel Fernández surgió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y utiliza un aglutinante de origen orgánico.
El próximo objetivo de Fernández es conseguir una Certificación de Aptitud Técnica para el uso constructivo. Foto: medios.unne.edu.ar

El próximo objetivo de Fernández es conseguir una Certificación de Aptitud Técnica vinculada al uso constructivo del producto. Este paso permitiría fortalecer su presentación ante organismos, municipios y empresas interesadas en incorporar materiales alternativos para desarrollar proyectos habitacionales más sustentables.

Mientras continúa perfeccionando su creación, el estudiante también trabaja como profesor y árbitro nacional de tenis. Su historia demuestra cómo una propuesta académica puede transformarse en una investigación aplicada. Lo que empezó con simples envases descartados hoy abre nuevas posibilidades para aprovechar residuos y repensar los materiales utilizados en las viviendas del futuro.

ReciclajeResiduosEcologíaHuevo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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