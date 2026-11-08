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Christophe Krywonis, chef: “Para un budín de limón de tres texturas se necesitan 4 huevos, 240 ml de leche y 150 g de azúcar”

El chef francés explicó el paso a paso de un postre que sorprende por su consistencia y se sirve tibio, con azúcar impalpable.

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Christophe Krywonis, chef: “Para un budín de limón de tres texturas se necesitan 4 huevos, 240 ml de leche y 150 g de azúcar”
Christophe Krywonis, chef: “Para un budín de limón de tres texturas se necesitan 4 huevos, 240 ml de leche y 150 g de azúcar” Foto: Gemini
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Christophe Krywonis presentó una receta de budín de limón que se distingue por su originalidad: en cada bocado se combinan tres texturas diferentes. El postre se prepara en cazuelas individuales y utiliza ingredientes simples como huevos, leche, azúcar, manteca y harina.

“Si la vida no te da sorpresas, este postre sí. Tres texturas en un bocado. Difícil de explicar, pero fácil de hacer”, aseguró el chef al mostrar la preparación. La receta rinde dos porciones y se sirve tibia, con un toque de azúcar impalpable por encima.

Los ingredientes para el budín de limón de Christophe Krywonis

  • 30 g de manteca pomada, más un poco extra para enmantecar los moldes
  • 150 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 45 g de harina 0000
  • 240 ml de leche entera
  • 1 limón grande (jugo y ralladura)
  • 1 cucharadita de azúcar impalpable para decorar
  • Una pizca de azúcar para espolvorear las cazuelas
Christophe Krywonis, chef: “Para un budín de limón de tres texturas se necesitan 4 huevos, 240 ml de leche y 150 g de azúcar”
Christophe Krywonis, chef: “Para un budín de limón de tres texturas se necesitan 4 huevos, 240 ml de leche y 150 g de azúcar” Foto: Gemini

El paso a paso para lograr el budín de limón de tres texturas

Primero, hay que enmantecar dos cazuelas individuales aptas para horno y espolvorearlas con una pizca de azúcar. Mientras tanto, se precalienta el horno a 170 °C.

En un bowl, se mezcla la manteca pomada con los 150 gramos de azúcar hasta obtener una crema suave. Luego, se separan las claras de las yemas. Las yemas se incorporan de a una a la mezcla de manteca y azúcar, mientras que las claras se reservan.

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Se agrega la ralladura y el jugo del limón, y después se suma la harina previamente tamizada. A continuación, se vierte la leche de a poco, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

En otro recipiente, se baten las claras a punto nieve y se integran en varias tandas con movimientos envolventes, para mantener el aire en la mezcla.

Cómo hornear y servir el budín de limón

La preparación se reparte entre las dos cazuelas y se lleva al horno durante unos 35 minutos a 170 °C. La superficie debe quedar dorada y el centro, ligeramente firme pero cremoso.

Se deja entibiar unos minutos y se termina con azúcar impalpable antes de servir. El resultado es un budín de limón con tres texturas, ideal para sorprender en cualquier ocasión.

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