El histórico Fiat Duna es uno de los clásicos autos argentinos. Foto: 402mts y Wikipedia

El histórico auto Fiat Duna está reversionado a 2026 mediante la inteligencia artificial de Gemini con el objetivo de revolucionar el mercado automotor con una propuesta que combina nostalgia, sustentabilidad y eficiencia para el bolsillo trabajador. Proyecta producir este potencial modelo bajo una mecánica híbrida suave, un motor turbo de 120 caballos y el clásico baúl gigante de 525 litros adaptado a las exigencias tecnológicas de conectividad actuales. Con un valor de preventa estimado en los 21,5 millones de pesos para su versión de entrada, la renovada leyenda buscará consolidarse como el gran aliado de las familias y las flotas de transporte en todo el territorio argentino.

Cómo sería el Fiat Duna 2026, según la IA de Gemini

Diseño y rendimiento

El Duna 2026 mantiene su silueta clásica de tres volúmenes (sedán), pero completamente adaptada al lenguaje de diseño actual de Fiat (siguiendo la línea del Cronos, pero con guiños retro).

Estética: líneas rectas combinadas con sutiles curvas aerodinámicas. En el frente, lleva faros LED con una firma luminosa que recuerda a los faros cuadrados del modelo original. En la parrilla destaca el logo de Fiat en bronce y la bandera italiana.

El Baúl de Culto: su marca registrada se mantiene intacta. Cuenta con un baúl gigante de 525 litros de capacidad, el más grande de su categoría, ideal para viajes familiares o para el trabajo.

Rendimiento: está equipado con el motor 1.0 Turbo Firefly de tres cilindros (el mismo que usan el Pulse y el Fastback), que entrega 120 CV de potencia. Esto le da una agilidad bárbara para la ciudad y un andar muy relajado en ruta, acoplado a una caja automática CVT de 7 marchas simuladas o una manual de 5 velocidades para los puristas.

Fiat Duna 2026 hecho con inteligencia artificial. Foto: Imagen ilustrativa hecha con Gemini

Tecnología y confort

Por dentro, el Duna 2026 da un salto cuántico, dejando atrás el clásico torpedo de plástico duro de los 90 para convertirse en un auto hiperconectado pero enfocado en la practicidad.

Conectividad: tablero instrumental digital de 7 pulgadas y una pantalla central flotante de 10 pulgadas con el sistema Uconnect , compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Incluye cargador de celular por inducción.

Confort a bordo: aire acondicionado digital automático (con salidas para las plazas traseras) y asientos de tela de alta resistencia (pensados para el uso intenso) con opción de cuero ecológico en la versión tope de gama.

Seguridad Activa: fiel a las exigencias actuales, viene de serie con 6 airbags, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendientes y frenado autónomo de emergencia.

Batería y rendimiento

Para cumplir con las normas ambientales de 2026 y cuidar el bolsillo con el consumo de combustible, el Duna estrena una motorización Mild-Hybrid (Híbrida Suave).

Sistema Bio-Hybrid: el motor Turbo se combina con una pequeña batería de litio de 12V y un motor eléctrico tres en uno que reemplaza al alternador y al motor de arranque.

Eficiencia: el sistema eléctrico asiste al motor térmico en las salidas y aceleraciones urbanas (los momentos donde más se gasta). Esto le permite lograr un consumo urbano impresionante de 5,5 litros cada 100 km, convirtiéndolo en el aliado perfecto para taxistas, remiseros y trabajadores de apps de transporte.

Fiat Duna 2026 hecho con inteligencia artificial. Foto: Imagen ilustrativa hecha con Gemini

Producción local y sostenibilidad

El Duna 2026 se fabrica orgullosamente en la planta de Ferreyra, Provincia de Córdoba, compartiendo plataforma con el Cronos y aprovechando toda la cadena de proveedores locales.

Sostenibilidad Industrial: el 60% de los componentes del auto son de origen nacional. Además, los tapizados interiores de las versiones base están hechos con plásticos reciclados y redes de pesca recuperadas del Mar Argentino. La planta de Córdoba opera con un 100% de energías renovables para el ensamble de este modelo.

Precio supuesto y disponibilidad

Fiel a su historia, el Duna 2026 no busca ser un auto de lujo, sino el rey de la relación precio-producto.