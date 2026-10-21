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Spotify amplía su catálogo y lanza audiolibros en Argentina: cuánto costará la nueva suscripción

La plataforma contará con una biblioteca de más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas.

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Spotify incorpora audiolibros en Argentina.
Spotify incorpora audiolibros en Argentina. Foto: Freepik.
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La plataforma Spotify sumará audiolibros en Argentina, en una nueva etapa de su estrategia para su expansión internacional. El proyecto tuvo inicio en 2022 y prevé que el servicio esté disponible en más de 180 mercados antes de que termine el año.

El anuncio se realizó durante la Feria del Libro de Frankfurt y contempla una audiencia de potencial de más de 750 millones de personas y contará con una biblioteca de más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas. De esta manera, la compañía busca ampliar las opciones de consumo cultural dentro de la aplicación y que la literatura alcance un lugar destacado, al igual que la música y los pódcasts.

Cuáles son los precios de la membresía

Mientras que en otros países de América Latina, como México, Chile o Brasil, los usuarios que cuentan con una suscripción Premium estándar disponen de 12 horas mensuales de escucha, en Argentina es diferente y el acceso a este contenido se ofrece principalmente a través del complemento Audiobooks+.

Spotify. Foto: Pexels.
Spotify incorpora audiolibros en Argentina.

La extensión tiene un precio mensual inicial de $4.499 más impuestos e incluye 15 horas de reproducción continuada por mes. Se paga de forma adicional a la membresía actual del usuario y el tiempo se renueva en cada facturación. Es decir que la carga horaria no utilizada se pierde al comenzar un nuevo período.

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Además, los audiolibros pueden descargarse en el dispositivo para escucharlos sin conexión a internet, una alternativa útil para quienes viajan o no tienen acceso constante a una red. En caso de agotar el cupo antes de la renovación mensual, los usuarios también tienen la opción de adquirir horas adicionales para seguir escuchando sin tener que esperar al siguiente ciclo de facturación.

Qué escritoras nacionales aparecen en el catálogo

Dentro del catálogo de más de 350.000 audiolibros disponibles, Spotify incorporó una selección de más de 30.000 títulos en español, que incluye obras de escritoras argentinas reconocidas en el ámbito literario, como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica.

Para ampliar la presencia de la producción local en este formato, la compañía también estableció acuerdos con editoriales del país, entre ellas el Fondo de Cultura Económica de Argentina, Ediciones Godot y Fiordo Editorial.

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Además, Spotify sumó funciones para facilitar la escucha de audiolibros, como Page Match, que al escanear el código de barras ISBN permite retomar la narración desde la página en la que quedó el lector y así seguir el hilo de la historia. También incorporó el Sleep Timer, que sirve para pausar la reproducción después de un determinado tiempo, la sincronización entre dispositivos y el guardado automático del progreso de cada obra.

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