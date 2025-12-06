Ni Los Redondos ni Los Piojos: esta es la banda de rock nacional más escuchada en Spotify durante 2025

A nivel global, Bad Bunny se consagró como el artista más escuchado del año superando a figuras como Taylor Swift y Lady Gaga. En Argentina, una banda de rock superó todos los récords.

Spotify. Foto: Freepik.

Spotify reveló cuáles fueron los artistas más escuchados del año 2025 a nivel global y para sorpresa de unos pocos, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado a nivel global, según informó el pasado miércoles 3 de diciembre la plataforma con los datos recopilados hasta el momento. El panorama argentino fue un poco diferente: mientras los géneros urbanos dominaron las listas, una banda de rock se consolidó como la más escuchada.

Se trata de Airbag, que desplazó a históricos como Los Redondos o Los Piojos. Según el ranking oficial de la plataforma de streaming, la banda se ubicó en el puesto 12 entre los artistas más escuchados en Argentina, superando a otras leyendas del rock local.

Cuarto River para Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

Formada por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli, es reconocida por su estilo que mezcla rock clásico con melodías modernas, con un repertorio que supo conectar con varias generaciones. Gracias a sus lanzamientos recientes y una activa presencia en sus plataformas digitales, la banda tiene una base sólida de fans que los sigue a todas partes e incluso, genera millones de reproducciones por día en Spotify.

La popularidad en el ranking de Spotify de Airbag en este año no es casualidad, ya que su energía en el escenario de varios festivales se sintió en todas las generaciones. De hecho, la popularidad de la banda también se refleja en el consumo de sus canciones más icónicas y nuevas, que se posicionaron en playlists nacionales e internacionales. Temas como Por mil noches y Pensamientos, se convirtieron en verdaderos himnos de 2025, demostrando que el rock argentino sigue vigente incluso en un año dominado por ritmos urbanos y reggaetón.

Airbag, banda. Foto: Airbag Intagram

Cuáles fueron los otros artistas argentinos más escuchados según Spotify en 2025

En un año donde artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Rauw Alejandro dominaron el top 10 mundial, los datos de Spotify demuestran que en Argentina, los artistas locales siguen haciendo furor. Entre los más escuchados según el ranking se encuentran:

Duki

Q’ Lokura

Emilia Mernes

Milo J

Luck Ra

María Becerra

Cazzu

Lali

TINI

Tiago PZK

YSY A

Ke Personajes

Miranda!

Babasonicos

Nicki Nicole

Bizarrap

Spotify

Entre las canciones más escuchadas a nivel mundial, figuran Birds of a feather de Billie Eilish, APT. de ROSÉ y Bruno Mars, Ordinary, de Alex Warren y, en quinto lugar, la canción que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix KPop Demon Hunters y para Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, que se publicó en realidad en 2024.