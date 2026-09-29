comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se cayó Spotify: qué pasó y por qué reportan problemas para usar la aplicación de música en todo el mundo

La plataforma de música presenta fallas en distintos países y los usuarios informan inconvenientes para iniciar sesión, buscar canciones y reproducir contenido. La empresa confirmó que trabaja para solucionar el problema.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Spotify
Spotify
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La plataforma de música Spotify presenta problemas técnicos este martes 29 de septiembre y usuarios de distintos países reportan que no pueden utilizar el servicio con normalidad. Las fallas alcanzan diferentes funciones de la aplicación, desde el inicio de sesión hasta la reproducción de canciones.

Según el sitio Downdetector, que reúne reportes de usuarios sobre interrupciones en servicios digitales, las notificaciones de problemas con Spotify comenzaron a aumentar con fuerza a partir de las 13:30. Los inconvenientes fueron registrados en Argentina y también en paíess como Estados Unidos, España, Alemania y Brasil.

Entre los mensajes que comenzaron a multiplicarse aparecen “no va Spotify”, “hay problemas de conexión” y “no funciona”, en referencia a distintas dificultades para acceder a la plataforma de música.

Spotify caído: qué pasa con la aplicación de música

La caída no afecta a todos los usuarios de la misma manera. Algunas personas directamente no pueden abrir o utilizar la aplicación, mientras que otras consiguen ingresar, pero encuentran problemas al intentar realizar determinadas acciones.

Contenido Recomendado

Spotify lanzó una función que todos los fans soñaban:le regalará acceso prioritario a recitales a sus usuarios más activos

Spotify lanzó una función que todos los fans soñaban: le regalará acceso prioritario a recitales a sus usuarios más activos

Ante una ola de música creada con IA, Spotify distingue a los artistas reales:cómo obtener la insignia

Ante una ola de música creada con IA, Spotify distingue a los artistas reales: cómo obtener la insignia

Entre las funciones afectadas aparecen el inicio de sesión, el acceso a los perfiles, la búsqueda de música y la reproducción de canciones. En algunos casos, los usuarios también reportan inconvenientes de conexión al intentar utilizar el servicio.

La propia compañía confirmó que está al tanto de los problemas y aseguró que trabaja para encontrar una solución al fallo que afecta a usuarios de distintas partes del mundo.

La interrupción tampoco implica necesariamente que Spotify haya dejado de funcionar por completo para todos sus clientes. Algunos usuarios pueden acceder a determinadas secciones de la aplicación y continuar utilizando parte del contenido disponible.

Por ejemplo, hay reportes de personas que consiguen reproducir las listas de reproducción que ya tenían disponibles o continuar escuchando la música que habían comenzado antes de que aparecieran las fallas.

El principal inconveniente para algunos usuarios se concentra en la función de búsqueda, que no responde con normalidad, aunque otras herramientas de la plataforma continúan disponibles.

Por el momento, Spotify trabaja para restablecer el funcionamiento normal del servicio, mientras continúan los reportes de usuarios afectados en distintos países.

Spotify
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Alerta por nuevas estafas en WhatsApp:cómo evitar que accedan a tus datos sin darte cuenta

    Alerta por nuevas estafas en WhatsApp: cómo evitar que accedan a tus datos sin darte cuenta

  2. Cómo liberar 10 GB de memoria en WhatsApp sin borrar chats ni mensajes importantes

    Cómo liberar 10 GB de memoria en WhatsApp sin borrar chats ni mensajes importantes

  3. El futuro llegó:robots ya limpian casas y prometen terminar con las tareas del hogar

    El futuro llegó: robots ya limpian casas y prometen terminar con las tareas del hogar

  4. Hackearon ChatGPT usando una herramienta de su principal rival:así vulneraron a OpenAI gracias a Anthropic

    Hackearon ChatGPT usando una herramienta de su principal rival: así vulneraron a OpenAI gracias a Anthropic

  5. Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes:cuánto cuestan y qué incorporan los recientes modelos

    Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes: cuánto cuestan y qué incorporan los recientes modelos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte

Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte

De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años

Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

Economía

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Caputo habló del dólar y aseguró que no habrá volatilidad en 2027:“Nos preparamos como si fuera a pasar”

Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto:cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

Internacionales

Cisjordania:así es la dramática disputa por el agua que enfrenta a colonos israelíes y comunidades palestinas

Cisjordania: así es la dramática disputa por el agua que enfrenta a colonos israelíes y comunidades palestinas

Lula desafía a Flávio Bolsonaro y al resto de los candidatos de cara a las presidenciales:“No tienen ninguna oportunidad”

El crimen organizado no para de crecer en Alemania:cómo es la “mafia de la Generación Z”

Avance contra el VIH:México autorizó un medicamento inyectable de acción prolongada