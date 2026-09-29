Se cayó Spotify: qué pasó y por qué reportan problemas para usar la aplicación de música en todo el mundo

Spotify

La plataforma de música Spotify presenta problemas técnicos este martes 29 de septiembre y usuarios de distintos países reportan que no pueden utilizar el servicio con normalidad. Las fallas alcanzan diferentes funciones de la aplicación, desde el inicio de sesión hasta la reproducción de canciones.

Según el sitio Downdetector, que reúne reportes de usuarios sobre interrupciones en servicios digitales, las notificaciones de problemas con Spotify comenzaron a aumentar con fuerza a partir de las 13:30. Los inconvenientes fueron registrados en Argentina y también en paíess como Estados Unidos, España, Alemania y Brasil.

Entre los mensajes que comenzaron a multiplicarse aparecen “no va Spotify”, “hay problemas de conexión” y “no funciona”, en referencia a distintas dificultades para acceder a la plataforma de música.

Spotify caído: qué pasa con la aplicación de música

La caída no afecta a todos los usuarios de la misma manera. Algunas personas directamente no pueden abrir o utilizar la aplicación, mientras que otras consiguen ingresar, pero encuentran problemas al intentar realizar determinadas acciones.

Entre las funciones afectadas aparecen el inicio de sesión, el acceso a los perfiles, la búsqueda de música y la reproducción de canciones. En algunos casos, los usuarios también reportan inconvenientes de conexión al intentar utilizar el servicio.

La propia compañía confirmó que está al tanto de los problemas y aseguró que trabaja para encontrar una solución al fallo que afecta a usuarios de distintas partes del mundo.

La interrupción tampoco implica necesariamente que Spotify haya dejado de funcionar por completo para todos sus clientes. Algunos usuarios pueden acceder a determinadas secciones de la aplicación y continuar utilizando parte del contenido disponible.

Por ejemplo, hay reportes de personas que consiguen reproducir las listas de reproducción que ya tenían disponibles o continuar escuchando la música que habían comenzado antes de que aparecieran las fallas.

El principal inconveniente para algunos usuarios se concentra en la función de búsqueda, que no responde con normalidad, aunque otras herramientas de la plataforma continúan disponibles.

Por el momento, Spotify trabaja para restablecer el funcionamiento normal del servicio, mientras continúan los reportes de usuarios afectados en distintos países.