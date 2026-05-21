Spotify lanzó una función que todos los fans soñaban:

Spotify lanzará una nueva función que permitirá reservar entradas para conciertos a los fans más activos de cada artista. Foto: NA.

Spotify, la plataforma de transmisión (streaming) de audio más grande del mundo, anunció una nueva herramienta que promete cambiar la forma en la que los usuarios acceden a entradas para conciertos. Se trata de Y es que presentó “Reserved”, un sistema que permitirá identificar a los seguidores más activos de determinados artistas y ofrecerles acceso prioritario para comprar tickets antes de la venta general.

La iniciativa comenzará a implementarse durante el verano estadounidense y, por el momento, estará disponible únicamente en Estados Unidos para usuarios mayores de 18 años. Sin embargo, la compañía adelantó que planea expandir el programa a otros países en el futuro.

Los usuarios seleccionados recibirán notificaciones exclusivas para acceder a la compra anticipada de tickets.

Con esta nueva modalidad, los fans seleccionados podrán acceder a la compra anticipada de hasta dos entradas para recitales y giras sin necesidad de competir en largas filas virtuales ni buscar códigos especiales de preventa.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de entradas de Spotify?

El programa “Reserved” funcionará directamente desde la aplicación de Spotify. La plataforma detectará qué usuarios mantienen un mayor nivel de interacción con determinados artistas y les enviará una invitación exclusiva para acceder a la reserva anticipada de entradas.

Los usuarios elegidos recibirán una notificación dentro de la app y también un correo electrónico con acceso a la compra. Luego tendrán aproximadamente 24 horas para completar la operación antes de que las entradas vuelvan al circuito general de venta.

La plataforma utilizará datos de reproducciones e interacción para identificar a los llamados “superfans”. Foto: X / @BBPRTV.

Spotify aclaró que no venderá directamente los tickets, sino que facilitará el acceso mediante plataformas asociadas especializadas en comercialización de entradas.

La empresa también remarcó que la cantidad de lugares disponibles será limitada. “Habrá muchos más superfans que asientos disponibles en una gira, por lo que no todos los fans recibirán una oferta”, señalaron desde la compañía.

¿Qué datos usará Spotify para identificar a los “superfans”?

Aunque la plataforma no detalló exactamente cuáles serán los parámetros utilizados para definir a un fan leal, sí explicó que el sistema tomará en cuenta distintas señales de actividad dentro de la aplicación.

Entre ellas aparecen:

Cantidad de reproducciones de un artista.

Frecuencia de escucha.

Veces que se comparte contenido.

Nivel de interacción dentro de la plataforma.

Spotify aseguró además que mantiene controles para evitar manipulaciones artificiales mediante bots o herramientas automatizadas que busquen alterar estadísticas de reproducciones.

El sistema comenzará a funcionar en Estados Unidos y podría expandirse a otros países en el futuro.

La compañía considera que esta nueva función podría ayudar a reducir la reventa de entradas y priorizar a quienes realmente siguen la carrera de un artista dentro de la plataforma.

“Reserved”, un acuerdo entre Spotify y Live Nation

La herramienta forma parte de un acuerdo plurianual entre Spotify y Live Nation, una de las empresas de entretenimiento y organización de conciertos más importantes del mundo. Hasta el momento, Spotify no informó qué artistas participarán del programa ni cuántas entradas estarán disponibles para cada gira.

La iniciativa forma parte de un acuerdo entre Spotify y Live Nation para mejorar el acceso a recitales y giras musicales. Foto: Archivo Télam.

La nueva función se suma a otras herramientas vinculadas a recitales y eventos en vivo que la plataforma incorporó durante los últimos años, como la búsqueda de shows cercanos, recomendaciones de conciertos según ubicación y secciones especiales dedicadas a eventos musicales.

Con “Reserved”, Spotify busca fortalecer el vínculo entre artistas y seguidores, incentivar una mayor actividad dentro de la aplicación y ofrecer ventajas exclusivas a los usuarios más comprometidos con la música en streaming.