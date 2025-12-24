Los clásicos navideños que no pueden faltar en tu playlist de Nochebuena, según la IA

Una lista con los temas festivos que más sonaron con el correr de los años y se mantienen vigentes. Conocé cuáles son.

Navidad y Música. Foto: Unsplash

Como todos los años, cuando llega la Navidad, los villancicos y las canciones vinculadas a la festividad comienzan a estar presentes en los hogares. Sin embargo, siempre hay temas que se destacan por encima del resto.

Los clásicos de Navidad que no pueden faltar en tu playlist, según la IA

Para aquellos que desean armar la playlist perfecta para estas fiestas, te presentamos una selección de las mejores canciones de Navidad según la inteligencia artificial, que van desde los clásicos inolvidables hasta los éxitos más contemporáneos, cubriendo todos los gustos y estilos musicales.

“Last Christmas” – Wham!

“All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

“Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon & Yoko Ono

“Do They Know It’s Christmas?” – Band Aid

“Feliz Navidad” – José Feliciano

“White Christmas” – Bing Crosby

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Luis Miguel – Navidad, Navidad

Justin Bieber – Mistletoe

Música navideña. Foto: X/Grok.

Las canciones que más sonaron en Navidad en cada década

La plataforma Spotify compartió una lista con los temas que más sonaron de Navidad en cada década. Muchos de ellos tuvieron múltiples versiones y siguen sonando en la actualidad, y tampoco pueden faltar en tu playlist.

- Década del ’50: “Jingle Bell Rock” - Bobby Helms

- Década del ’60: “Rockin’ Around The Christmas Tree” - Brenda Lee

-Década del ’70: “Wonderful Christmastime” - Paul McCartney

-Década del ’80: “Last Christmas” - Wham!

- Década del ’90: “All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey

- Década del ’00: “My Only Wish (This Year)” - Britney Spears

- Década del ’10: “Santa Tell Me” - Ariana Grande

- Década del ’20: “Santa, Can’t You Hear Me” - Ariana Grande y Kelly Clarkson