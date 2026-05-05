Ante una ola de música creada con IA, Spotify distingue a los artistas reales: cómo obtener la insignia
La plataforma musical busca diferenciar lo real de lo creado con inteligencia artifical. Conocé los detalles para evitar confusiones.
En medio de una imparable ola de contenido creado con inteligencia artificial, Spotify busca dar herramientas a sus usuarios con una distinción que identifica a los artistas reales.
“Verificado por Spotify” será la forma en la que los usuarios podrán identificar al contenido realizado por solistas o bandas.
Para obtener esta verificación, los artistas deben tener presencia comprobable fuera de Spotify, como conciertos, ventas de merchandising y perfiles de redes sociales reales.
Cómo conseguir la insignia
El tilde verde de Spotify se recibe sin solicitarlo y es automático. Sin embargo, para recibirlo, el artista debe sumar una serie de requisitos.
- Identificarse como un artista real: se debe contar con foto de perfil, biografía, música publicada, redes sociales, información de conciertos, etc.
- Relevancia en el tiempo: debes ser buscado activamente por los usuarios dentro de la plataforma y no tener búsquedas esporádicas.
- Cumplir con las políticas de Spotify: tu perfil y tu contenido deben cumplir con las normas de la plataforma.
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