Matias Greisert
Por Matias Greisert
martes, 5 de mayo de 2026, 20:26
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Spotify
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En medio de una imparable ola de contenido creado con inteligencia artificial, Spotify busca dar herramientas a sus usuarios con una distinción que identifica a los artistas reales.

“Verificado por Spotify” será la forma en la que los usuarios podrán identificar al contenido realizado por solistas o bandas.

Distinción Verificado por Spotify.
Distinción Verificado por Spotify. Foto: Spotify

Para obtener esta verificación, los artistas deben tener presencia comprobable fuera de Spotify, como conciertos, ventas de merchandising y perfiles de redes sociales reales.

Cómo conseguir la insignia

El tilde verde de Spotify se recibe sin solicitarlo y es automático. Sin embargo, para recibirlo, el artista debe sumar una serie de requisitos.

Cómo saber lo que más escuchaste este año en Spotify. Foto: Reuters.
Cómo saber lo que más escuchaste este año en Spotify. Foto: Reuters.
  • Identificarse como un artista real: se debe contar con foto de perfil, biografía, música publicada, redes sociales, información de conciertos, etc.
  • Relevancia en el tiempo: debes ser buscado activamente por los usuarios dentro de la plataforma y no tener búsquedas esporádicas.
  • Cumplir con las políticas de Spotify: tu perfil y tu contenido deben cumplir con las normas de la plataforma.