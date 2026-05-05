Ante una ola de música creada con IA, Spotify distingue a los artistas reales:

Spotify

En medio de una imparable ola de contenido creado con inteligencia artificial, Spotify busca dar herramientas a sus usuarios con una distinción que identifica a los artistas reales.

“Verificado por Spotify” será la forma en la que los usuarios podrán identificar al contenido realizado por solistas o bandas.

Distinción Verificado por Spotify. Foto: Spotify

Para obtener esta verificación, los artistas deben tener presencia comprobable fuera de Spotify, como conciertos, ventas de merchandising y perfiles de redes sociales reales.

Cómo conseguir la insignia

El tilde verde de Spotify se recibe sin solicitarlo y es automático. Sin embargo, para recibirlo, el artista debe sumar una serie de requisitos.

Cómo saber lo que más escuchaste este año en Spotify. Foto: Reuters.