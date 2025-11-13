Ligero, artesanal y versátil: el accesorio de crochet liviano que se convirtió en la tendencia estrella del verano

Domina las calles y las redes y es el preferido de la temporada primavera-verano gracias a su estilo relajado, su funcionalidad y su estética.

La tendencia crochet pisa fuerte otra vez y lo hace con un protagonista inesperado: el “Mesh hat”, también conocido como casquete de crochet, un gorro liviano y calado que se transformó en el complemento preferido de la temporada primavera-verano gracias a su estilo relajado, su funcionalidad y su estética artesanal que enamora a las redes sociales.

Aunque el tejido al crochet tiene raíces tradicionales, las nuevas generaciones lo reinterpretaron con un toque moderno.

“Mesh hat” Foto: “Mesh hat”

El Mesh hat retoma esa esencia artesanal y la combina con colores vibrantes, texturas ligeras y diseños personalizados que lo hacen único, su estructura abierta permite ventilación y comodidad, ideal para los días cálidos.

La explosión de esta tendencia en Instagram, TikTok y Pinterest no es casualidad: celebridades, influencers y diseñadores independientes comenzaron a lucir sus versiones del casquete en fotos y desfiles, impulsando su viralización y posicionándolo como el accesorio infaltable del verano 2026.

“Mesh hat” Foto: NA

Parte de su éxito radica en la versatilidad, ya que el casquete de crochet puede combinarse con un vestido de lino, shorts de jean o incluso con un blazer liviano, logrando ese equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo.

Su textura flexible y su peso casi imperceptible lo convierten en una opción cómoda tanto para un día de playa como para una salida urbana. Además, es un complemento que se adapta fácilmente a distintos estilos: desde lo boho chic hasta lo minimalista.

Cómo llevar el Mesh Hat

Si querés sumarte a esta tendencia, estos son algunos consejos para incorporarlo al look sin fallar:

Elegí el tamaño adecuado: debe ajustarse bien a la cabeza sin aplastar el cabello.

Jugá con los colores: los tonos neutros (blanco, beige o arena) aportan elegancia, mientras que los tonos vivos se roban el protagonismo.

Peinados simples: el pelo suelto, con ondas o trenzas finas, realza la textura del tejido.

Materiales naturales: preferí opciones en algodón o lino para garantizar frescura.

Combina accesorios: los lentes de sol grandes, los collares finos o las carteras tejidas complementan el estilo.

Más que una moda pasajera, el Mesh Hat representa una vuelta a lo hecho a mano y a la valoración del detalle artesanal en la moda contemporánea. Cada pieza puede ser distinta: hay versiones con bordados, patrones geométricos o mezclas de colores que reflejan la creatividad de quienes lo diseñan.

El fenómeno confirma que los accesorios pueden trascender su papel decorativo para convertirse en símbolos de identidad y expresión personal.

Liviano, adaptable y con espíritu artesanal, el casquete de crochet demuestra que la innovación y la tradición pueden convivir en una misma tendencia.