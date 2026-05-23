Qué plantas tener en tu balcón en invierno Foto: Freepik

Con la llegada del invierno y bajas temperaturas, conservar las macetas del balcón verdes y saludables deja de ser una tarea sencilla y pasa a convertirse en un verdadero desafío. No todas las especies toleran de la misma manera el descenso térmico, pero hay variedades especialmente adaptadas tanto al invierno porteño como a las condiciones más crudas del interior del país, capaces de resistir heladas y cambios bruscos.

Para quienes buscan sumar color sin dedicar demasiado tiempo al cuidado, las plantas de invierno resistentes aparecen como una solución práctica y eficiente. Son ideales para espacios reducidos y rutinas exigentes, ya que combinan fortaleza y bajo mantenimiento, permitiendo mantener vivo el balcón incluso en la temporada más fría sin grandes esfuerzos.

Qué plantas tener en tu balcón Foto: Freepik

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir plantas para el balcón

En todos los casos, el mantenimiento básico resulta accesible incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería. La clave está en optar por macetas con un drenaje adecuado, incorporar compost o turba para mejorar la aireación del sustrato y evitar los excesos de agua que puedan provocar encharcamientos y dañar las raíces.

Es clave además que aquellas plantas de balcón tengan sus raíces protegidas. Usá platos o bandejas para proteger el piso y conservar algo de calor en las raíces. Agrupar especies similares facilita riego y protege del viento.

Plantas de balcón Foto: Unsplash

El riego debe ajustarse a la época del año, reduciéndose durante los días más fríos, mientras que la limpieza periódica, que incluye retirar hojas secas o marchitas, ayuda a conservar la planta en buen estado. Ante el pronóstico de heladas intensas, conviene reubicar las macetas cerca de paredes o protegerlas con algún tipo de cubierta, como un toldo, para minimizar el impacto de las bajas temperaturas y preservar su vitalidad.

Tres especies de plantas clave para el balcón en invierno

La primera alternativa es el ciclamen, una planta ornamental muy valorada por su floración invernal, cuando la mayoría de las especies entran en reposo vegetativo. Sus flores, delicadas y llamativas, pueden presentarse en tonos blancos, rosados o rojos, aportando color en una época del año en la que el jardín suele mostrarse más apagado.

Ciclamen Foto: -

Se trata de una especie que se adapta especialmente bien al cultivo en maceta, lo que la convierte en una opción frecuente para interiores luminosos o balcones protegidos. El ciclamen prospera en condiciones de luz suave, evitando la exposición directa al sol intenso, y se desarrolla mejor en ambientes frescos. Su rango óptimo de temperatura se sitúa aproximadamente entre los 5 y los 15 °C, un factor clave para mantener su vitalidad y prolongar su periodo de floración.

En cuanto a los cuidados, el riego requiere cierta atención: es fundamental evitar que el agua entre en contacto directo con el centro del tubérculo, ya que esto puede favorecer la aparición de podredumbre. Por ello, se recomienda regar desde la base o por inmersión parcial, permitiendo que la planta absorba la humedad sin encharcar la parte superior. Esta técnica no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también contribuye a extender la duración de sus flores.

Por su parte, la llamada rosa de invierno (Helleborus niger) destaca como una de las especies más singulares del jardín invernal, capaz de florecer en pleno periodo de bajas temperaturas, cuando la mayoría de las plantas permanecen inactivas.

Se trata de una planta especialmente resistente al frío, capaz de tolerar temperaturas próximas a los 0 °C sin perder vigor. En cuanto a su ubicación, se adapta bien a situaciones de sombra parcial o de luz indirecta, lo que la convierte en una opción versátil para rincones menos soleados del jardín.

Rosa de invierno Foto: -

Para su desarrollo correcto requiere un sustrato fértil con alto contenido en materia orgánica y buen drenaje para evitar encharcamientos. El riego debe ser moderado y su crecimiento suele ser relativamente lento pero luego es longeva y con floración duradera.

Por último, la lavanda se ha consolidado como una de las especies ornamentales más reconocibles gracias a su característico follaje que impregna el entorno incluso con una mínima presencia de la planta. Su valor ornamental y sensorial la convierte en una elección habitual tanto en jardines como en cultivos en maceta.

Lavanda Foto: -

Desde el punto de vista climático, la lavanda es capaz de soportar inviernos suaves y, siempre que disponga de un suelo con buen drenaje, puede tolerar heladas moderadas sin mayores complicaciones. Este factor resulta clave para su supervivencia, ya que el exceso de humedad en el sustrato representa su principal punto de vulnerabilidad.

En cultivo en maceta, requiere una exposición a pleno sol durante todo el año, incluso en los meses más fríos, así como riegos espaciados y controlados, evitando cualquier encharcamiento. Se trata de una planta rústica y de bajo mantenimiento que ofrece, a cambio de pocos cuidados, un alto valor estético y una fragancia distintiva que la ha convertido en un clásico indiscutido en jardinería ornamental.