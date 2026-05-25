Más de 50 y espléndida: los 10 tonos de pelo que rejuvenecen el rostro. Foto: Magnific.

Con el paso de los años, el cabello cambia su textura, pierde brillo y puede volverse más fino. Por eso, elegir el color adecuado no solo ayuda a renovar el look, sino también a aportar luminosidad, suavizar las facciones y lograr un efecto rejuvenecedor.

Actualmente, los expertos recomiendan apostar por tonos naturales, cálidos y con movimiento. Desde los rubios suaves hasta los castaños avellana, pasando por reflejos miel o tonos caramelo, existen opciones que iluminan el rostro y favorecen distintos tipos de piel.

Según especialistas en coloración capilar, los tonos demasiado oscuros o apagados suelen endurecer las facciones, mientras que los colores cálidos y luminosos generan un efecto mucho más fresco y natural.

Los tonos de pelo que rejuvenecen y aportan luminosidad

Entre los colores más recomendados para rejuvenecer las melenas +50 aparecen los rubios cálidos, los castaños suaves, los tonos miel, caramelo y los cobrizos claros como el popular strawberry blonde.

Los tonos de pelo que rejuvenecen y aportan luminosidad. Foto: Pinterest.

También siguen siendo tendencia técnicas como las babylights y el balayage, especialmente en versiones vainilla, beige o chocolate suave. Este tipo de coloraciones aportan dimensión, movimiento y un acabado mucho más natural.

Los expertos coinciden en que el tono ideal depende de factores como el color de piel, los ojos y el estilo personal. Las pieles cálidas suelen verse mejor con reflejos dorados o miel, mientras que las pieles frías se benefician más de tonos beige, neutros o ceniza suaves.

Cómo mantener el color del cabello por más tiempo

Además de elegir el tono correcto, el mantenimiento es fundamental para que el color conserve brillo y luminosidad. Los especialistas recomiendan utilizar productos específicos para cabellos teñidos y fórmulas libres de sulfatos para evitar el desgaste prematuro del color.

La hidratación también cumple un rol clave. Incorporar acondicionadores, sérums o protectores térmicos ayuda a mantener la fibra capilar saludable y evita que el color se oxide o pierda intensidad con el tiempo.

Cómo mantener el color del cabello por más tiempo. Foto: Magnific.

En el caso de los tonos rubios o con reflejos claros, los champús matizadores pueden ayudar a evitar tonos amarillentos y mantener un acabado más natural.

Cada cuánto conviene retocar el color

La frecuencia de los retoques depende del tipo de coloración elegida. En los casos de tinturas completas o raíces, los especialistas recomiendan asistir al salón cada 4 a 6 semanas.

Sin embargo, técnicas como el balayage o las babylights permiten espaciar más las visitas, ya que pueden mantenerse entre 3 y 5 meses sin perder naturalidad.

Los 10 tonos de pelo ideales para rejuvenecer después de los 50

Rubio miel Castaño avellana Caramelo suave Chocolate cálido Strawberry blonde Rubio beige Balayage vainilla Babylights doradas Cobrizo claro Rubio arena natural

Los 10 tonos de pelo ideales para rejuvenecer después de los 50. Foto: Pinterest.

Todos estos tonos tienen algo en común: aportan luz, suavidad y un efecto natural que ayuda a rejuvenecer el rostro sin necesidad de cambios extremos.