Le queda bien a todas: el color de pelo elegido por Kate Middleton que rejuvenece el rostro después de los 40

Con matices dorados y un efecto de luz estratégico, su nuevo color se perfila como la alternativa más versátil y favorecedora para mujeres que buscan renovar su estilo antes de que se termine el año.

Kate Middleton. Foto: X / glamourmag - getty.

La transformación capilar de Kate Middleton volvió a marcar tendencia. Tras años fiel a su clásico castaño, la princesa de Gales sorprendió con un tono más claro y luminoso que ya genera interés en salones de belleza de Europa y América Latina.

La apuesta, lejos de ser un cambio radical, combina elegancia, naturalidad y un efecto rejuvenecedor que especialistas en coloración consideran ideal para mujeres de más de 40 años que buscan suavizar rasgos y aportar luz al rostro.

Kate Middleton. Foto: X / glamourmag - getty.

El nuevo look de Kate, conocido como “honey blonde” o rubio miel, se caracteriza por reflejos dorados que aportan brillo sin perder profundidad. Esta tonalidad, que mezcla una base avellana con matices beige y destellos cálidos, ilumina el contorno del rostro y genera un efecto óptico que suaviza líneas de expresión, atenúa sombras y aporta frescura, un recurso muy buscado en personas que atraviesan cambios en la textura y densidad del cabello a partir de los 40.

Un color de impacto sutil: cómo es el nuevo tono de Kate Middleton

La princesa optó por una coloración construida en capas. La base avellana mantiene la naturalidad característica de su melena, mientras que los reflejos dorados y beige, aplicados con técnica de balayage, crean un degradé luminoso que se intensifica hacia las puntas y el contorno del rostro. El resultado es un rubio discreto, multidimensional y favorecedor.

Kate Middleton. Foto: X / glamourmag - getty.

El efecto rejuvenecedor también se potencia con el corte elegido: capas suaves que enmarcan el rostro, reducen peso visual y aportan movimiento. Según expertos en estilismo, este tipo de estructura ayuda a estilizar las facciones y a generar una sensación de mayor vitalidad, especialmente en cabellos que, con el paso del tiempo, pueden perder cuerpo o brillo natural.

¿Por qué este color rejuvenece después de los 40?

Los coloristas coinciden en que los tonos cálidos y luminosos tienen un impacto directo sobre la percepción del rostro. En personas mayores de 40, donde la piel puede volverse más opaca o perder uniformidad, los rubios miel y avellana funcionan como un “refuerzo de luz”:

Suavizan sombras naturales alrededor de ojos y mandíbula.

Aportan brillo sin exagerar el contraste.

Restan dureza a los rasgos , logrando un efecto anti-age inmediato.

Rejuvenecen la raíz sin exigir mantenimientos semanales, ya que el balayage difumina el crecimiento natural.

Este equilibrio entre calidez y naturalidad explica por qué tantas celebridades y referentes de moda adoptan variantes de estos tonos al llegar a los 40 o 50.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

Tres opciones de balayage rubio con efecto rejuvenecedor

Para quienes buscan un cambio en esta temporada festiva o desean renovar su imagen antes del Año Nuevo, los profesionales sugieren tres alternativas inspiradas en la tendencia que adoptó Kate Middleton:

1. Balayage miel

Sus matices dorados iluminan sin esfuerzo cualquier melena. Favorece tanto a pieles frías como cálidas y crea un efecto rejuvenecedor instantáneo, especialmente sobre bases castañas claras.

2. Balayage beige

Cabello, peinado, estilismo. Foto: Unsplash.

Ideal para quienes prefieren un resultado más natural. Sus tonos cremosos aportan luz suave y discreta, manteniendo una armonía que rejuvenece sin generar un contraste marcado.

3. Balayage avellana

La variante más oscura, pero también una de las más versátiles. Sus reflejos cálidos generan profundidad y un brillo amable que resta años al rostro. Requiere poco mantenimiento y se mantiene elegante incluso con el crecimiento natural del pelo.

Los especialistas recomiendan siempre una consulta personalizada. La coloración adecuada dependerá del tono natural del cabello, la intensidad de luz buscada y, sobre todo, los matices que mejor acompañen el color de piel. Sin embargo, la tendencia que encabeza Kate Middleton confirma que los rubios cálidos, sutiles y luminosos seguirán dominando la agenda de belleza de cara a la Navidad 2025.