Los 10 destinos florales más increíbles del mundo en 2026. Foto: Unsplash

Un nuevo ranking internacional elaborado por la revista de viajes “Travel + Leisure” volvió a poner a las flores en el centro de las tendencias turísticas globales. La llamada “floriturismo” (una combinación entre naturaleza, paisajes fotogénicos y viajes sostenibles) gana cada vez más adeptos alrededor del mundo, impulsando visitas a jardines históricos, parques nacionales y campos florales que deslumbran por su diversidad y color.

La clasificación reúne destinos de seis continentes y evalúa variables como la variedad de especies, la popularidad entre viajeros, las reseñas de visitantes y el impacto visual de cada lugar. El resultado es una selección de escenarios naturales que van desde inmensos mares de tulipanes hasta valles cubiertos de flores silvestres en plena montaña.

Keukenhof y Kew Gardens: los jardines más famosos del mundo lideran el ranking

En el primer puesto aparece Keukenhof, el célebre jardín de los Países Bajos considerado el gran paraíso mundial de los tulipanes. Con más de siete millones de flores y unas 800 variedades distribuidas en 32 hectáreas, el parque recibe cada primavera a más de un millón de visitantes. Sus caminos repletos de colores y sus postales perfectas lo transformaron en uno de los sitios más fotografiados de Europa, con más de 690.000 publicaciones en Instagram.

Parque de tulipanes de Keukenhof, Países Bajos. Foto: Unsplash

El segundo lugar del ranking es compartido por el histórico Real Jardín Botánico de Kew, uno de los espacios botánicos más importantes del mundo. Sus 132 hectáreas albergan más de 50.000 especies de plantas y ofrecen desde alfombras de campanillas azules hasta cerezos en flor y extensos campos de tulipanes. El lugar combina ciencia, conservación y paisajes ideales para recorrer a pie durante la primavera europea.

Real Jardín Botánico de Kew, Gran Bretaña. Foto: Unsplash

También entre los destinos destacados aparece Isla de Mainau, conocida como la “isla de las flores”. Este enclave alemán recibe cerca de un millón de turistas al año gracias a sus jardines de rosas, dalias, tulipanes y orquídeas, además de originales esculturas florales con formas de animales. El paisaje se completa con un castillo barroco del siglo XVIII y uno de los mariposarios más famosos de Europa.

Destinos con flores en África y Asia: biodiversidad y paisajes únicos

En África, el ranking destaca al Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, ubicado al pie de la emblemática Montaña de la Mesa. El jardín es reconocido por preservar especies autóctonas del bioma fynbos y por sus senderos rodeados de flora nativa, convirtiéndose en un punto clave para quienes buscan experiencias vinculadas a la biodiversidad africana.

Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, Sudáfrica. Foto: Unsplash

La lista también incluye al espectacular Parque Nacional Valle de las Flores, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Situado a más de 3.000 metros de altura en el Himalaya occidental, este parque sorprende durante la primavera y el verano, cuando miles de flores silvestres cubren los prados de intensos colores.

En Italia, Villa Taranto sobresale por la elegancia de sus jardines frente al lago Maggiore. Rododendros, camelias, azaleas y tulipanes protagonizan allí uno de los espectáculos florales más refinados de Europa, combinando diseño paisajístico y colecciones botánicas de especies exóticas.

Villa Taranto, Italia. Foto: Unsplash

Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Brasil: los paisajes florales más impactantes de América y Oceanía

Desde el hemisferio sur, Lago Tekapo se consolidó como una de las imágenes más icónicas de Oceanía gracias a sus campos de lupinos junto a aguas turquesas. Entre noviembre y enero, el paisaje se cubre de tonos violetas, rosados y blancos que atraen a fotógrafos y viajeros de todo el mundo.

En Canadá, los tradicionales Jardines Butchart continúan siendo una referencia internacional por sus exhibiciones florales que cambian según la estación del año y por su cuidado diseño paisajístico, considerado uno de los más importantes de América del Norte.

Lago Tekapo, Nueva Zelanda. Foto: Unsplash

Estados Unidos también tiene su representante en el ranking con Crested Butte, conocida como la capital nacional de las flores silvestres. Durante el verano boreal, las montañas y praderas se llenan de iris, lupinos y otras especies nativas que dan lugar a festivales y circuitos de senderismo.

La presencia sudamericana llega de la mano de Holambra, una ciudad brasileña de fuerte herencia holandesa que se convirtió en uno de los principales polos florícolas del continente. Tulipanes, gerberas y orquídeas forman parte de un paisaje que combina tradición inmigrante, ferias especializadas y una intensa producción de flores.

El auge de estos destinos refleja una tendencia cada vez más fuerte en la industria turística: viajes vinculados con la naturaleza, la contemplación y las experiencias sustentables. Jardines históricos, parques nacionales y rutas florales se consolidan así como alternativas que mezclan descanso, fotografía y contacto directo con algunos de los paisajes más coloridos del planeta.